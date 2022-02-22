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https://arabic.sputniknews.com/20220222/وزير-الطاقة-روسيا-تعتزم-مواصلة-تصدير-الغاز-الطبيعي-دون-انقطاع-1058986618.html
وزير الطاقة: روسيا تعتزم مواصلة تصدير الغاز الطبيعي دون انقطاع
وزير الطاقة: روسيا تعتزم مواصلة تصدير الغاز الطبيعي دون انقطاع
قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو تعتزم مواصلة تصدير الغاز الطبيعي دون أي انقطاع. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T09:53+0000
2022-02-22T09:53+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأضاف في مؤتمر لمصدري الغاز تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة "نسعى لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية للغاز" وفقا لوكالة رويترز.وقالت كادري سيمسون مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي سيدرس إمكانية إلزام الدول الأعضاء بملء خزاناتها من الغاز الطبيعي إلى مستويات معينة بينما يسعى التكتل لتحقيق أمن الطاقة وسط مخاوف من حرب في أوكرانيا تتورط فيها روسيا التي ترسل إمدادات كبيرة من الغاز إلى أوروبا، وفقا لرويترز.وأثارت التوترات بين روسيا وأوكرانيا مخاوف من توقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، التي تمثل ثلث احتياجات أوروبا من الغاز. وسعت الولايات المتحدة، في الفترة الماضية، إلى الترويج لغازها المسال، لخلق بدائل للغاز الروسي، لتعويض نقص محتمل في إمدادات الغاز من روسيا.وتستضيف الدوحة قمة منتدى الدول المصدرة للغاز للمرة الثانية، حيث سبق أن استضافتها عام 2011، فيما عقدت القمم السابقة في موسكو عام 2013، وطهران عام 2015، وسانتا كروز دي لا سييرا في بوليفيا عام 2017، ومالابو في غينيا الاستوائية عام 2019.ومنتدى الدول المصدرة للغاز هو تجمع لمنتجي الغاز الرائدين في العالم، تأسس كمنظمة حكومية دولية عام 2001، ويضم 18 دولة، 11 دولة عضوة وسبع دول بصفة مراقب، من بينها أكبر أربعة منتجين ومصدرين للغاز، روسيا وإيران وقطر والجزائر.وتمثل دول المنتدى مجتمعة ما نسبته 70 بالمائة من احتياطي الغاز في العالم و51 بالمائة من الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي المسال و44 بالمائة من الإنتاج المسوق و52 بالمائة من خطوط الأنابيب، طبقا للموقع الرسمي للمنتدى.ومن بين أهم ما يسعى إليه المنتدى بناء آلية لحوار أكثر جدوى بين منتجي ومستهلكي الغاز من أجل استقرار وأمن العرض والطلب في الأسواق العالمية ومساندة الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها وقدرتها على أن تخطط وتدير باستقلالية التنمية المستدامة واستخدام موارد الغاز والحفاظ عليها لمصلحة شعوبها.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/مندوب-روسيا-في-مجلس-الأمن-المهم-الآن-كيفية-تجنب-نشوب-حرب-وإجبار-أوكرانيا-على-وقف-القصف-1058976148.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

وزير الطاقة: روسيا تعتزم مواصلة تصدير الغاز الطبيعي دون انقطاع

09:53 GMT 22.02.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetskyإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا
إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو تعتزم مواصلة تصدير الغاز الطبيعي دون أي انقطاع.
وأضاف في مؤتمر لمصدري الغاز تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة "نسعى لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية للغاز" وفقا لوكالة رويترز.
وقالت كادري سيمسون مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي سيدرس إمكانية إلزام الدول الأعضاء بملء خزاناتها من الغاز الطبيعي إلى مستويات معينة بينما يسعى التكتل لتحقيق أمن الطاقة وسط مخاوف من حرب في أوكرانيا تتورط فيها روسيا التي ترسل إمدادات كبيرة من الغاز إلى أوروبا، وفقا لرويترز.
وأثارت التوترات بين روسيا وأوكرانيا مخاوف من توقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، التي تمثل ثلث احتياجات أوروبا من الغاز. وسعت الولايات المتحدة، في الفترة الماضية، إلى الترويج لغازها المسال، لخلق بدائل للغاز الروسي، لتعويض نقص محتمل في إمدادات الغاز من روسيا.
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
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وتستضيف الدوحة قمة منتدى الدول المصدرة للغاز للمرة الثانية، حيث سبق أن استضافتها عام 2011، فيما عقدت القمم السابقة في موسكو عام 2013، وطهران عام 2015، وسانتا كروز دي لا سييرا في بوليفيا عام 2017، ومالابو في غينيا الاستوائية عام 2019.
ومنتدى الدول المصدرة للغاز هو تجمع لمنتجي الغاز الرائدين في العالم، تأسس كمنظمة حكومية دولية عام 2001، ويضم 18 دولة، 11 دولة عضوة وسبع دول بصفة مراقب، من بينها أكبر أربعة منتجين ومصدرين للغاز، روسيا وإيران وقطر والجزائر.
وتمثل دول المنتدى مجتمعة ما نسبته 70 بالمائة من احتياطي الغاز في العالم و51 بالمائة من الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي المسال و44 بالمائة من الإنتاج المسوق و52 بالمائة من خطوط الأنابيب، طبقا للموقع الرسمي للمنتدى.
ومن بين أهم ما يسعى إليه المنتدى بناء آلية لحوار أكثر جدوى بين منتجي ومستهلكي الغاز من أجل استقرار وأمن العرض والطلب في الأسواق العالمية ومساندة الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها وقدرتها على أن تخطط وتدير باستقلالية التنمية المستدامة واستخدام موارد الغاز والحفاظ عليها لمصلحة شعوبها.
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