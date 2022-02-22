وزير خارجية أوكرانيا: الإجراءات الروسية الأخيرة تضع العالم على شفير حرب عالمية ثالثة
23:01 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 23:02 GMT 22.02.2022)
© REUTERS / UKRAINIAN NAVAL FORCESتعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في موقع غير معلوم، أوكرانيا 18 فبراير 2022
اعتبر وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، أن الإجراءات الروسية الأخيرة تضع العالم على "شفير حرب عالمية اعتبر وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، أن الإجراءات الروسية الأخيرة تضع العالم على "شفير حرب عالمية ثالثة".
القاهرة - سبوتنيك. وقال كوليبا، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي، اليوم الأربعاء "نحن في مفترق طرق يتعلق بأمن أوروبا والتحركات الروسية تضع العالم على شفير حرب عالمية ثالثة".
وأضاف أن "أوكرانيا ترحب بالعقوبات الأمريكية ضد روسيا".
وتابع: "لدينا خطتين لردع روسيا أولها استخدام الطرق الدبلوماسية أو اللجوء إلى الكفاح المسلح".
وتصاعد التوتر في دونباس، منذ أيام؛ حيث تبادلت القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوهانسك، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس إلى قصف مدفعي.
وقوبل قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك بعقوبات غربية كان أبرزها إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.
والصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك مستمر منذ عام 2014، وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في شباط/ فبراير 2015.
ومع ذلك، لم يتم الالتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة، وصرحت موسكو مراراً أن "كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع".
وقوبل قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك بعقوبات غربية كان أبرزها إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.
والصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك مستمر منذ عام 2014، وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في شباط/ فبراير 2015.
ومع ذلك، لم يتم الالتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة، وصرحت موسكو مراراً أن "كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع".