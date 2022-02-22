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وزير عراقي يكشف عن قرار تتخذه بلاده للمرة الأولى
وزير عراقي يكشف عن قرار تتخذه بلاده للمرة الأولى
أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تهدف إلى تحويل أولوية الاستثمار إلى الغاز. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T09:28+0000
2022-02-22T09:28+0000
أخبار العراق اليوم
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وتابع الوزير، خلال مؤتمر مصدري الغاز المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، أن هذه هي المرة الأولى التي يسعى فيها العراق إلى تحويل الاستثمار إلى الغاز. وأضاف عبد الجبار، أن العراق سيسمح بزيادة إنتاجه من الغاز المسال، ونواتج التقطير.وقال عبد الجبار، في كلمة له خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لتقنية البترول (IPTC2022) بالسعودية أمس،إن "العراق قد وضع استراتجية للأعوام 2020-2030، تهدف إلى التقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة الكهربائية، والعمل على زيادة معدلات إنتاج الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة النظيفة الأخرى"، متابعا "إننا حققنا خطوات مهمة في هذا الإطار من خلال التوقيع على اتفاقيات مهمة مع شركات عالمية رصينة".
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أخبار العراق اليوم

وزير عراقي يكشف عن قرار تتخذه بلاده للمرة الأولى

09:28 GMT 22.02.2022
© AP Photo / Nabil al-Jouraniالعراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز
العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Nabil al-Jourani
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أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تهدف إلى تحويل أولوية الاستثمار إلى الغاز.
وتابع الوزير، خلال مؤتمر مصدري الغاز المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، أن هذه هي المرة الأولى التي يسعى فيها العراق إلى تحويل الاستثمار إلى الغاز.
وأضاف عبد الجبار، أن العراق سيسمح بزيادة إنتاجه من الغاز المسال، ونواتج التقطير.
وقال عبد الجبار، في كلمة له خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لتقنية البترول (IPTC2022) بالسعودية أمس،إن "العراق قد وضع استراتجية للأعوام 2020-2030، تهدف إلى التقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة الكهربائية، والعمل على زيادة معدلات إنتاج الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة النظيفة الأخرى"، متابعا "إننا حققنا خطوات مهمة في هذا الإطار من خلال التوقيع على اتفاقيات مهمة مع شركات عالمية رصينة".
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