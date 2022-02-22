https://arabic.sputniknews.com/20220222/وكالة-طوابير-الدبابات-تتواجد-في-دونيتسك-1058975063.html
وكالة: طوابير من الدبابات تتواجد في دونيتسك
وكالة: طوابير من الدبابات تتواجد في دونيتسك
قالت وكالة رويترز للأنباء إن طوابير من العربات العسكرية تشمل دبابات، شوهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بضواحي جمهورية دونيتسك المعترف بها من قبل... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T00:43+0000
2022-02-22T00:43+0000
2022-02-22T01:07+0000
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ونقلت رويترز عن شاهد لها قوله إن العربات العسكرية والدبابات شوهدت في عاصمة جمهورية دونيتسك.يأتي ذلك بعدما أمر الرئيس الروسي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في ساعة متأخرة أمس الاثنين، القوات المسلحة الروسية بحفظ السلام في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعترف بهما من قبل روسيا.وجاء في البيان، "بناء على طلب من رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية إلى وزارة الدفاع الروسية، ستنفذ القوات المسلحة الروسية مهام حفظ السلام في إقليم جمهورية لوغانسك".كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.من جهته قال الرئيس الأوكراني، إن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين شرق أوكرانيا يعني انسحاب روسيا من اتفاقيات مينسك.وأضاف زيلينسكي، "حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا ستبقى كما هي.. على الرغم من تصرفات روسيا".وقالت الولايات المتحدة ودول غربية إنها ستوقع عقوبات كبيرة على روسيا بعد إقدامها على تلك الخطوة.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوتين-يأمر-القوات-المسلحة-الروسية-بضمان-السلام-في-جمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك--1058971387.html
https://arabic.sputniknews.com/20220222/زيلينسكي-الاعتراف-بجمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-يعني-انسحاب-روسيا-من-اتفاقيات-مينسك-1058974698.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا
وكالة: طوابير من الدبابات تتواجد في دونيتسك
00:43 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 01:07 GMT 22.02.2022) تابعنا عبر
قالت وكالة رويترز للأنباء إن طوابير من العربات العسكرية تشمل دبابات، شوهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بضواحي جمهورية دونيتسك المعترف بها من قبل روسيا.
ونقلت رويترز عن شاهد لها قوله إن العربات العسكرية والدبابات شوهدت في عاصمة جمهورية دونيتسك.
يأتي ذلك بعدما أمر الرئيس الروسي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في ساعة متأخرة أمس الاثنين، القوات المسلحة الروسية بحفظ السلام في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
المعترف بهما من قبل روسيا.
وجاء في البيان، "بناء على طلب من رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية إلى وزارة الدفاع الروسية، ستنفذ القوات المسلحة الروسية مهام حفظ السلام في إقليم جمهورية لوغانسك".
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
من جهته قال الرئيس الأوكراني، إن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين شرق أوكرانيا يعني انسحاب روسيا من اتفاقيات مينسك.
وأضاف زيلينسكي، "حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا ستبقى كما هي
.. على الرغم من تصرفات روسيا".
وقالت الولايات المتحدة ودول غربية إنها ستوقع عقوبات كبيرة على روسيا بعد إقدامها على تلك الخطوة.