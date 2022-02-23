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سلطات لوغانسك: هجوم إرهابي يستهدف مستودع أتوبيس في مدينة لوغانسك
- سبوتنيك عربي, 1920
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تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/أستراليا-تفرض-عقوبات-على-روسيا-بعد-اعترافها-باستقلال-دونيتسك-ولوهانسك-1059027160.html
أستراليا تفرض عقوبات على روسيا بعد اعترافها باستقلال دونيتسك ولوهانسك
أستراليا تفرض عقوبات على روسيا بعد اعترافها باستقلال دونيتسك ولوهانسك
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، فرض عقوبات على روسيا بعد الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T03:05+0000
2022-02-23T03:05+0000
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أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال إنه "من غير المقبول على الإطلاق أن تتمكن روسيا من غزو جارتها... ستفرض الحكومة الأسترالية على الفور عقوبات على الأفراد الروس ردًا على العدوان الروسي ضد أوكرانيا".وأضاف: "وسنقوم أيضًا بتوسيع العقوبات الحالية التي تنطبق على شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، في منطقتي دونيتسك ولوهانسك.. في البداية، سنقوم بفرض حظر دخول وعقوبات مالية موجهة ضد ثمانية أعضاء في مجلس الأمن الروسي".وتصاعد التوتر في دونباس، منذ أيام؛ حيث تبادلت القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوهانسك، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس إلى قصف مدفعي.وقوبل قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك بعقوبات غربية كان أبرزها إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.والصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك مستمر منذ عام 2014، وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في شباط/ فبراير 2015.ومع ذلك، لم يتم الالتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة، وصرحت موسكو مراراً أن "كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع"
https://arabic.sputniknews.com/20220222/القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقة-كومينترنوفو-في-دونباس-1059024903.html
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أخبار أوكرانيا

أستراليا تفرض عقوبات على روسيا بعد اعترافها باستقلال دونيتسك ولوهانسك

03:05 GMT 23.02.2022
© AP Photo / LUKAS COCHرئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون
رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© AP Photo / LUKAS COCH
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أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، فرض عقوبات على روسيا بعد الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك.
موسكو - سبوتنيك. وقال إنه "من غير المقبول على الإطلاق أن تتمكن روسيا من غزو جارتها... ستفرض الحكومة الأسترالية على الفور عقوبات على الأفراد الروس ردًا على العدوان الروسي ضد أوكرانيا".
تعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في ضواحي خاركوف، أوكرانيا 31 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
تغطية أحداث دونباس
القوات الأوكرانية تقصف منطقة كومينترنوفو في دونباس
أمس, 21:39 GMT
وأضاف: "وسنقوم أيضًا بتوسيع العقوبات الحالية التي تنطبق على شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، في منطقتي دونيتسك ولوهانسك.. في البداية، سنقوم بفرض حظر دخول وعقوبات مالية موجهة ضد ثمانية أعضاء في مجلس الأمن الروسي".
وتصاعد التوتر في دونباس، منذ أيام؛ حيث تبادلت القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوهانسك، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس إلى قصف مدفعي.

وقوبل قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك بعقوبات غربية كان أبرزها إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.

والصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك مستمر منذ عام 2014، وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في شباط/ فبراير 2015.

ومع ذلك، لم يتم الالتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة، وصرحت موسكو مراراً أن "كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع"
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