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أنقرة تطلب من الإمارات تسليم زعيم المافيا التركي سادات بكر
أنقرة تطلب من الإمارات تسليم زعيم المافيا التركي سادات بكر
أرسلت وزارة العدل التركية، اليوم الأربعاء، طلبا إلى الإمارات للقبض على سادات بكر، زعيم المافيا التركي الهارب. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T10:56+0000
2022-02-23T10:56+0000
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وأفادت وكالة "رويترز" بأن وزارة العدل التركية، أرسلت طلبا إلى الإمارات لاحتجاز وترحيل سادات بكر، وهو زعيم عصابة تركي مدان بعد أن أصدر الإنتربول نشرة حمراء لاعتقاله.وكانت تركيا بدأت تحقيقا في قضية سادات بكر العام الماضي، وبعدها قام بكر بنشر مقاطع فيديو على موقع يوتيوب يصف فيها مزاعم عن الفساد المستشري بين مسؤولين أتراك كبار.وكانت تلك المقاطع تم تصويرها في دولة الإمارات، والتي تعكف أنقرة مؤخرا على إصلاح العلاقات المتوترة معها منذ فترة طويلة، بحسب "رويترز".يشار إلى أن زعيم المافيا التركي، سادات بكر، قد أحدث ضجة في المجتمع التركي بعد إدلائه ببعض التصريحات التي تخص وزيري الداخلية السابق والحالي، وعددا من النافذين في الدولة التركية.تصريحات زعيم المافيا كانت لها تداعيات كثيرة، حيث طردت وزير الداخلية السابق محمد أغار، من وظيفته، وكذلك طردت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، الصحفي العامل لديها، مصعب توران، بعدما طرح سؤلا خلال مؤتمر صحفي لوزيري الصناعة والزراعة، أثار به الجدل حول علاقة سادات بكر، بوزير الداخلية سليمان صويلو.وجه بكر اتهامات إلى أعضاء في الحكومة التركية ومسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم، بالضلوع في "جرائم وعمليات فساد مختلفة"، خلال مقاطع الفيديو التي بثها عبر الإنترنت.وقال بكر في أحد تلك المقاطع إن "وزير الداخلية سليمان صويلو وفر له الحماية، وسرب له العام الماضي معلومة سرية، مفادها أن القضاء فتح تحقيقا بحقه، الأمر الذي سمح له بالفرار من تركيا والإفلات من قبضة الأجهزة الأمنية"، وهو ما نفاه صويلو.
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أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

أنقرة تطلب من الإمارات تسليم زعيم المافيا التركي سادات بكر

10:56 GMT 23.02.2022
© AFP 2022 / ROSLAN RAHMAN شعار "الإنتربول"
شعار الإنتربول - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© AFP 2022 / ROSLAN RAHMAN
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أرسلت وزارة العدل التركية، اليوم الأربعاء، طلبا إلى الإمارات للقبض على سادات بكر، زعيم المافيا التركي الهارب.
وأفادت وكالة "رويترز" بأن وزارة العدل التركية، أرسلت طلبا إلى الإمارات لاحتجاز وترحيل سادات بكر، وهو زعيم عصابة تركي مدان بعد أن أصدر الإنتربول نشرة حمراء لاعتقاله.
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أردوغان يعلق على ادعاء خطير لزعيم مافيا تركية بشأن الحزب الحاكم
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وكانت تركيا بدأت تحقيقا في قضية سادات بكر العام الماضي، وبعدها قام بكر بنشر مقاطع فيديو على موقع يوتيوب يصف فيها مزاعم عن الفساد المستشري بين مسؤولين أتراك كبار.
وكانت تلك المقاطع تم تصويرها في دولة الإمارات، والتي تعكف أنقرة مؤخرا على إصلاح العلاقات المتوترة معها منذ فترة طويلة، بحسب "رويترز".
يشار إلى أن زعيم المافيا التركي، سادات بكر، قد أحدث ضجة في المجتمع التركي بعد إدلائه ببعض التصريحات التي تخص وزيري الداخلية السابق والحالي، وعددا من النافذين في الدولة التركية.
تصريحات زعيم المافيا كانت لها تداعيات كثيرة، حيث طردت وزير الداخلية السابق محمد أغار، من وظيفته، وكذلك طردت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، الصحفي العامل لديها، مصعب توران، بعدما طرح سؤلا خلال مؤتمر صحفي لوزيري الصناعة والزراعة، أثار به الجدل حول علاقة سادات بكر، بوزير الداخلية سليمان صويلو.
وجه بكر اتهامات إلى أعضاء في الحكومة التركية ومسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم، بالضلوع في "جرائم وعمليات فساد مختلفة"، خلال مقاطع الفيديو التي بثها عبر الإنترنت.
وقال بكر في أحد تلك المقاطع إن "وزير الداخلية سليمان صويلو وفر له الحماية، وسرب له العام الماضي معلومة سرية، مفادها أن القضاء فتح تحقيقا بحقه، الأمر الذي سمح له بالفرار من تركيا والإفلات من قبضة الأجهزة الأمنية"، وهو ما نفاه صويلو.
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