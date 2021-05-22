الأناضول تطرد صحفيا أثار الجدل بشأن علاقة زعيم مافيا بوزير الداخلية

طردت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أمس الجمعة، الصحفي العامل لديها، مصعب توران، بعدما طرح سؤلاً خلال مؤتمر صحفي لوزيري الصناعة والزراعة، أثار به الجدل حول علاقة زعيم المافيا سادات بكر، بوزير الداخلية سليمان صويلو الواسع النفوذ.

وأوضحت "فرانس برس" أن سادات بكر، زعيم المافيا المقيم خارج البلاد، نشر مقاطع فيديو عبر منصة "يوتيوب"، وجّه فيها اتّهامات إلى أعضاء في الحكومة التركية ومسؤولين في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بالضلوع في "جرائم وعمليات فساد مختلفة"،

وقال بكر في أحد تلك المقاطع إن "وزير الداخلية سليمان صويلو وفر له الحماية، وسرب له العام الماضي معلومة سريّة، مفادها أن القضاء فتح تحقيقاً بحقّه، الأمر الذي سمح له بالفرار من تركيا والإفلات من قبضة الأجهزة الأمنية".

من جانبه، نفي صويلو هذه الاتّهامات، إلا أنه تعرض لضغوط من المعارضة التي طالبته بالاستقالة، وهو ما رفضه.

وجاء سؤال توران، حول ما إذا كانت لدى الحكومة التركية أيّ خطة للتعامل مع تلك القضية، ليعيد بسؤال إثارة الجدل حول الاتهامات التي تلاحق وزير الداخلية.

Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir.



Her kim devletimizin ciddiyetine halel getirmeyi amaçlarsa bedelini öder.



Terörün, suç örgütlerinin diliyle milli iradenin temsilcisi olan hükümetimizi küçük düşürücü eylemlere girişenler Anadolu Ajansı çatısı altında barınamaz. https://t.co/w2TdG971RL — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 21, 2021

واعترفت وكالة "الأناضول" في بيان لها، بطرد توران، متهمةً إياه بانتهاك "المبادئ الصحافية"، والقيام بـ"دعاية سياسية"، مضيفة: "طلبنا من مدّع عام إجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كان توران ينتمي إلى جماعة إرهابية أم لا".

بدوره، حذّر مدير الإعلام في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، في تغريدة على "تويتر"، من أنّ "أولئك الذين يسعون لتقويض احترام دولتنا سيدفعون الثمن".