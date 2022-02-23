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تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/أوكرانيا-تطلب-من-مواطنيها-مغادرة-روسيا-فورا-1059043361.html
أوكرانيا تطلب من مواطنيها مغادرة روسيا فورا
أوكرانيا تطلب من مواطنيها مغادرة روسيا فورا
دعت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، مواطنيها لمغادرة روسيا فورا وذلك مع استمرار تصاعد التوتر بين موسكو من جهة وكييف والغرب من جهة أخرى. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T11:15+0000
2022-02-23T11:15+0000
تغطية أحداث دونباس
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وأوصت الخارجية الأوكرانية في بيان المواطنين بعدم السفر في أي رحلات إلى روسيا الاتحادية، وحثت رعاياها الموجودين بالفعل هناك على المغادرة فورا.وأوضح البيان أن تفاقم الأزمة مع روسيا قد يؤدي إلى تقييد كبير لإمكانية تقديم المساعدة القنصلية على أراضيها. كما نشرت الوزارة بيانات الاتصال الخاصة بجميع مقرات البعثات الدبلوماسية الأوكرانية على الأراضي الروسية، وناشدت المواطنين باللجوء إليهم في حالة احتياجهم للمساعدة.وتصاعد التوتر في إقليم "دونباس" خلال الأيام الماضية، وأعلنت جمهوريتا "دونيتسك" و"لوغانسك"، تعرضهما لعشرات الهجمات من قبل القوات الأوكرانية، كما أعلنتا عن عمليات إجلاء للمدنيين إلى منطقة "روستوف" الروسية، على خلفية تصاعد حدة القصف والتوتر في الإقليم.ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مؤكدا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/ترامب-اعتراف-روسيا-باستقلال-لوغانسك-ودونيتسك-قرار-رائع-وعبقري-1059039286.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

أوكرانيا تطلب من مواطنيها مغادرة روسيا فورا

11:15 GMT 23.02.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKOمدينة كييف، أوكرانيا 16 ديسمبر 2021
مدينة كييف، أوكرانيا 16 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
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دعت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، مواطنيها لمغادرة روسيا فورا وذلك مع استمرار تصاعد التوتر بين موسكو من جهة وكييف والغرب من جهة أخرى.
وأوصت الخارجية الأوكرانية في بيان المواطنين بعدم السفر في أي رحلات إلى روسيا الاتحادية، وحثت رعاياها الموجودين بالفعل هناك على المغادرة فورا.
وأوضح البيان أن تفاقم الأزمة مع روسيا قد يؤدي إلى تقييد كبير لإمكانية تقديم المساعدة القنصلية على أراضيها.
كما نشرت الوزارة بيانات الاتصال الخاصة بجميع مقرات البعثات الدبلوماسية الأوكرانية على الأراضي الروسية، وناشدت المواطنين باللجوء إليهم في حالة احتياجهم للمساعدة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدثان خلال اجتماع ثنائي في قمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
تغطية أحداث دونباس
ترامب: اعتراف روسيا باستقلال لوغانسك ودونيتسك قرار "رائع وعبقري"
10:13 GMT
وتصاعد التوتر في إقليم "دونباس" خلال الأيام الماضية، وأعلنت جمهوريتا "دونيتسك" و"لوغانسك"، تعرضهما لعشرات الهجمات من قبل القوات الأوكرانية، كما أعلنتا عن عمليات إجلاء للمدنيين إلى منطقة "روستوف" الروسية، على خلفية تصاعد حدة القصف والتوتر في الإقليم.
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مؤكدا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.
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