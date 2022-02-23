https://arabic.sputniknews.com/20220223/أوكرانيا-تطلب-من-مواطنيها-مغادرة-روسيا-فورا-1059043361.html
أوكرانيا تطلب من مواطنيها مغادرة روسيا فورا
أوكرانيا تطلب من مواطنيها مغادرة روسيا فورا
دعت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، مواطنيها لمغادرة روسيا فورا وذلك مع استمرار تصاعد التوتر بين موسكو من جهة وكييف والغرب من جهة أخرى. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T11:15+0000
2022-02-23T11:15+0000
2022-02-23T11:15+0000
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وأوصت الخارجية الأوكرانية في بيان المواطنين بعدم السفر في أي رحلات إلى روسيا الاتحادية، وحثت رعاياها الموجودين بالفعل هناك على المغادرة فورا.وأوضح البيان أن تفاقم الأزمة مع روسيا قد يؤدي إلى تقييد كبير لإمكانية تقديم المساعدة القنصلية على أراضيها. كما نشرت الوزارة بيانات الاتصال الخاصة بجميع مقرات البعثات الدبلوماسية الأوكرانية على الأراضي الروسية، وناشدت المواطنين باللجوء إليهم في حالة احتياجهم للمساعدة.وتصاعد التوتر في إقليم "دونباس" خلال الأيام الماضية، وأعلنت جمهوريتا "دونيتسك" و"لوغانسك"، تعرضهما لعشرات الهجمات من قبل القوات الأوكرانية، كما أعلنتا عن عمليات إجلاء للمدنيين إلى منطقة "روستوف" الروسية، على خلفية تصاعد حدة القصف والتوتر في الإقليم.ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مؤكدا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/ترامب-اعتراف-روسيا-باستقلال-لوغانسك-ودونيتسك-قرار-رائع-وعبقري-1059039286.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أوكرانيا تطلب من مواطنيها مغادرة روسيا فورا
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دعت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، مواطنيها لمغادرة روسيا فورا وذلك مع استمرار تصاعد التوتر بين موسكو من جهة وكييف والغرب من جهة أخرى.
وأوصت الخارجية الأوكرانية في بيان المواطنين بعدم السفر في أي رحلات إلى روسيا الاتحادية، وحثت رعاياها الموجودين بالفعل هناك على المغادرة فورا.
وأوضح البيان أن تفاقم الأزمة مع روسيا
قد يؤدي إلى تقييد كبير لإمكانية تقديم المساعدة القنصلية على أراضيها.
كما نشرت الوزارة بيانات الاتصال الخاصة بجميع مقرات البعثات الدبلوماسية الأوكرانية على الأراضي الروسية، وناشدت المواطنين باللجوء إليهم في حالة احتياجهم للمساعدة.
وتصاعد التوتر في إقليم "دونباس
" خلال الأيام الماضية، وأعلنت جمهوريتا "دونيتسك" و"لوغانسك"، تعرضهما لعشرات الهجمات من قبل القوات الأوكرانية، كما أعلنتا عن عمليات إجلاء للمدنيين إلى منطقة "روستوف" الروسية، على خلفية تصاعد حدة القصف والتوتر في الإقليم.
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
، الاثنين، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مؤكدا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.