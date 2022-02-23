https://arabic.sputniknews.com/20220223/إبراهيم-عيسى-لم-أنكر-المعرج-على-الإطلاق-ولن-أنكره-فيديو-1059070699.html

إبراهيم عيسى: لم أنكر المعرج على الإطلاق ولن أنكره... فيديو

إبراهيم عيسى: لم أنكر المعرج على الإطلاق ولن أنكره... فيديو

نفى الإعلامي المصري إبراهيم عيسى أن يكون قد أنكر حدوث واقعة "المعراج"، معتبرا أن ما أثير عن ذلك جاء نتيجة سوء فهم. 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T21:33+0000

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2022-02-23T21:33+0000

مصر

إعلامي

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وقال عيسى في برنامجه "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس" مساء اليوم الأربعاء: "لم أنكر المعراج على الإطلاق في أي حلقة، ولن أنكر المعراج وقلت إن هناك روايات مختلفة في الكتب عن الواقعة".وأضاف الإعلامي المصري : بعض اللي (من) يتكلم عن واقعة المعراج يقول إنها لم تحدث، وكنت بقول للشيوخ قولوا للناس على الروايات المختلفة فقط".وأشار إلى أنه نتيجة هذا التصريح انهالت عليه التهم بأنه يطعن في قصة المعراج ويطعن في الدين.وذكر الإعلامي المصري أن الكثيرين تدخلوا في حياته الخاصة وسبوا وهاجموا وزوروا تصريحاته.وأضاف عيسى: "ما تعرضت له محكمة تفتيش بملايين البشر مما يحتاج إلى نقاش أتمنى يكون هادئ، وأنا من الذين يدعون إلى حرية الرأي والتعبير والاختلاف والتنوع والايمان بحرية العقيدة".ورأى عيسى انه حدث سوء فهم عندما تحدث عن المعراج بسبب تربص البعض به.وكان إبراهيم عيسى قد أثار جدلا واسعا في مصر خلال الأسبوع الماضي، بسبب تصريحاته، التي قال فيها عما وصفها بأنها قصص وهمية يسردها المشايخ للجمهور، "لما يجي يقولك الإسراء والمعراج... طيب إيه رأيك إن مفيش معراج، وكل القصص إنه طلع السماء وشاف الناس اللي في النار كل دي قصة وهمية كاملة، كتب السيرة والتاريخ تقول ذلك".وأثارت تصريحات إبراهيم عيسى عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، واتهموا عيسى بإهانة الإسلام وإنكار معجزة من معجزات نبي الإسلام محمد، وهي "الإسراء والمعراج".وعلى إثر هذه التصريحات أمر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، يوم السبت، باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة ضد عيسى في هذا الشأن.

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مصر, إعلامي