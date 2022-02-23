https://arabic.sputniknews.com/20220223/إقليم-كردستان-العراق-ينتقد-حكم-المحكمة-الاتحادية-بشأن-النفط-1059048027.html
إقليم كردستان العراق ينتقد حكم المحكمة الاتحادية بشأن النفط
إقليم كردستان العراق ينتقد حكم المحكمة الاتحادية بشأن النفط
انتقد مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن النفط في الإقليم، واصفا إياه بـ"غير الدستوري وغير العادل". 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T12:35+0000
2022-02-23T12:35+0000
2022-02-23T12:35+0000
العراق
العالم العربي
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وحسب موقع قناة "الرابعة"، جاء ذلك في بيان للمجلس عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الإقليم مسرور بارزاني.ووفقا للبيان، ناقش المجلس القرار الأخير الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 2022/2/15 بشأن قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان.وخلص المجلس إلى أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن نفط وغاز إقليم كردستان "غير دستوري وغير عادل".ولفت المجلس إلى أن "إقليم كردستان سيواصل جهوده لحماية والدفاع عن الحقوق والسلطات الدستورية المنصوص عليها في الدستور العراقي الذي صوت لصالحه معظم العراقيين عام 2005".كما جددت حكومة الإقليم تأكيدها على موقفها الثابت بمواصلة العمل مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق مشترك.وأعلن حكم المحكمة أيضا أن عقود النفط التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات نفطية وأطراف ودول أجنبية باطلة. ويشمل هذا اتفاقيات الاستكشاف والاستخراج والتصدير والبيع، بحسب الوثيقة.وقال الحكم أيضا إنه يجب السماح لوزارة النفط بتدقيق كل الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة كردستان مع شركات للنفط والغاز.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/الرواتب-من-بغداد-مقابل-النفط-من-إقليم-كردستان-العراق-1058697929.html
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العراق, العالم العربي
إقليم كردستان العراق ينتقد حكم المحكمة الاتحادية بشأن النفط
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انتقد مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن النفط في الإقليم، واصفا إياه بـ"غير الدستوري وغير العادل".
وحسب موقع قناة "الرابعة"
، جاء ذلك في بيان للمجلس عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الإقليم مسرور بارزاني.
ووفقا للبيان، ناقش المجلس القرار الأخير الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 2022/2/15 بشأن قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان.
وخلص المجلس إلى أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن نفط وغاز إقليم كردستان "غير دستوري وغير عادل".
ولفت المجلس إلى أن "إقليم كردستان سيواصل جهوده لحماية والدفاع عن الحقوق والسلطات الدستورية المنصوص عليها في الدستور العراقي الذي صوت لصالحه معظم العراقيين عام 2005".
كما جددت حكومة الإقليم تأكيدها على موقفها الثابت بمواصلة العمل مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق مشترك.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت حكما يقضي بتسليم كل النفط من إقليم كردستان
والمناطق المجاورة إلى الحكومة الاتحادية التي تمثلها وزارة النفط في بغداد.
وأعلن حكم المحكمة أيضا أن عقود النفط التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات نفطية وأطراف ودول أجنبية باطلة. ويشمل هذا اتفاقيات الاستكشاف والاستخراج والتصدير والبيع، بحسب الوثيقة.
وقال الحكم أيضا إنه يجب السماح لوزارة النفط بتدقيق كل الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة كردستان مع شركات للنفط والغاز.