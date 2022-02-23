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https://arabic.sputniknews.com/20220223/الجيش-الصيني-يدعم-حرس-السواحل-بـ-20-وحدة-بحرية-جديدة-1059051881.html
الجيش الصيني يدعم حرس السواحل بـ 20 وحدة بحرية جديدة
الجيش الصيني يدعم حرس السواحل بـ 20 وحدة بحرية جديدة
يتخذ الجيش الصيني خطوات لتعزيز قدرات حرس السواحل عن طريق تحويل مجموعة من الوحدات البحرية إليه، تشمل كورفيتات "تايب 056". 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T13:40+0000
2022-02-23T13:40+0000
رصد عسكري
الصين
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ذكرت ذلك صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن تلك الوحدات تم تحويلها لتعزيز قدرات حرس السواحل، التي تخطط الصين لتجهيزها بقوات ضخمة حتى تقوم بدورها في حماية مناطق ذات أهمية كبيرة بالنسبة للصين.ولفتت الصحيفة إلى أن عدد الوحدات البحرية من طراز "تايب - 056"، التي تم تحويلها من قوة الأسطول إلى حرس السواحل يصل إلى نحو 20 وحدة.وأوضحت الصحيفة أن الوحدات البحرية التي تم تحويلها إلى خفر السواحل خضعت لبعض التعديلات الخاصة بتسليحها، شملت إزالة أنظمة الدفاع الجوي من على متنها، بينما تم تجهيزها بأنظمة رؤية وأجهزة رصد صوتية متطورة تلائم المهام الجديدة في خفر السواحل.وتقول الصحيفة إن هذه الخطوة تكشف أن الأسطول الصيني أصبح يمتلك قدرا هائلا من الوحدات البحرية، التي تتولى مسؤولية حماية مساحات شاسعة من المياه.وتمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم، يصل عدد وحداته إلى 777 وحدة بحرية، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
https://arabic.sputniknews.com/20220209/الدفاع-الصينية-بيع-أسلحة-أمريكية-لتايوان-يعد-تدخلا-صارخا-في-الشؤون-الداخلية-للصين---1058238220.html
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رصد عسكري, الصين

الجيش الصيني يدعم حرس السواحل بـ 20 وحدة بحرية جديدة

13:40 GMT 23.02.2022
© Sputnik . Vitaly Ankov / الذهاب إلى بنك الصورسفينة صينية
سفينة صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© Sputnik . Vitaly Ankov
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يتخذ الجيش الصيني خطوات لتعزيز قدرات حرس السواحل عن طريق تحويل مجموعة من الوحدات البحرية إليه، تشمل كورفيتات "تايب 056".
ذكرت ذلك صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن تلك الوحدات تم تحويلها لتعزيز قدرات حرس السواحل، التي تخطط الصين لتجهيزها بقوات ضخمة حتى تقوم بدورها في حماية مناطق ذات أهمية كبيرة بالنسبة للصين.
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ولفتت الصحيفة إلى أن عدد الوحدات البحرية من طراز "تايب - 056"، التي تم تحويلها من قوة الأسطول إلى حرس السواحل يصل إلى نحو 20 وحدة.
وأوضحت الصحيفة أن الوحدات البحرية التي تم تحويلها إلى خفر السواحل خضعت لبعض التعديلات الخاصة بتسليحها، شملت إزالة أنظمة الدفاع الجوي من على متنها، بينما تم تجهيزها بأنظمة رؤية وأجهزة رصد صوتية متطورة تلائم المهام الجديدة في خفر السواحل.
وتقول الصحيفة إن هذه الخطوة تكشف أن الأسطول الصيني أصبح يمتلك قدرا هائلا من الوحدات البحرية، التي تتولى مسؤولية حماية مساحات شاسعة من المياه.
وتمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم، يصل عدد وحداته إلى 777 وحدة بحرية، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
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