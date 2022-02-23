https://arabic.sputniknews.com/20220223/الخارجية-موقف-الصين-من-أوكرانيا-ثابت-ولا-يتغير-1059061755.html

الخارجية: موقف الصين من أوكرانيا ثابت ولا يتغير

الخارجية: موقف الصين من أوكرانيا ثابت ولا يتغير

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، اليوم الأربعاء، إن الصين تعارض أي عقوبات أحادية الجانب، مؤكدة أن موقف بكين من القضية الأوكرانية ثابت... 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T16:20+0000

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2022-02-23T16:20+0000

العالم

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وتابعت في إفادة صحفية بما يخص العقوبات على روسيا: "تسأل عما إذا كانت الصين ستفرض عقوبات على روسيا؟ من الواضح أنك لا تفهم سياسة الحكومة الصينية بما فيه الكفاية ... الصين تعارض دائما العقوبات غير القانونية من جانب واحد".وقالت: منذ عام 2011، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا أكثر من 100 مرة، لكن يمكننا التفكير بهدوء أو مناقشة ما إذا كانت العقوبات الأمريكية قد حلت المشكلة؟ هل تغير العالم للأفضل بسبب العقوبات الأمريكية؟ هل ستحل المشكلات في أوكرانيا لأن العقوبات الأمريكية ضد روسيا "هل يصبح الأمن في أوروبا أكثر موثوقية بسبب العقوبات الأمريكية ضد روسيا.وأضافت هوا تشون ينغ أنه وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، فإن عدد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة قد تضاعف 10 أضعاف خلال العشرين عامًا الماضية.وأعربت الدبلوماسية عن أملها في أن تنظر الأطراف المعنية بجدية في ذلك، مضيفة أنه "ينبغي بذل الجهود لحل القضية من خلال الحوار والمشاورات".وقالت: إن موقف الصين بشأن القضية الأوكرانية ثابت ولا يتغير، وأن موقفها من هذه القضية يتفق مع الموقف الثابت منذ فترة طويلة بتعزيز الحوار والتشاور لحل القضايا الإقليمية الساخنة.وأضافت: أنه لا يزال هناك أمل في حل سلمي للأزمة الأوكرانية على الرغم من التصعيد المستمر للتوترات، ودعت جميع الأطراف المعنية إلى البقاء منفتحة على الحوار.تايوانوقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية: إن المقارنات بين القضيتين الأوكرانية والتايوانية غير مناسبة.وأشارت إلى أنه بعد ظهور الأزمة الأوكرانية، بدأ الكثيرون يذكرون تايوان باستمرار، لكن هؤلاء الناس يفتقرون حتى إلى الحد الأدنى من الفهم لقضية تايوان.وأكدت أن قضية تايوان نشأت نتيجة للحرب الأهلية والمواجهة السياسية، لكن سيادة الدولة الصينية ووحدة أراضيها لم يتم تقسيمهما ولا يمكن تقسيمهما، وهذا هو الوضع الراهن لقضية تايوان.وقالت: إن "تايوان في الحقيقة ليست أوكرانيا، لقد كانت تايوان على الدوام جزءًا لا يتجزأ من أراضي الصين، وهذه حقيقة تاريخية وقانونية لا جدال فيها".وأشارت إلى أن مبدأ "الصين الواحدة" هو معيار مقبول للعلاقات الدولية، وأن السلام في الجزيرة يعتمد على التطور السلمي للعلاقات بين بكين وتايبيه، وليس على استمالة تايوان لقوى خارجية على أمل بيع أسلحة أو تقديم الدعم العسكري.وقالت إن "استقلال تايوان طريق لا يؤدي إلى أي مكان، ولا ينبغي أن يسيء أحد فهمه أو تقديره".

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