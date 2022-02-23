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المالية المصرية: سجلنا معدل نمو غير مسبوق منذ أكثر من 20 عاما
المالية المصرية: سجلنا معدل نمو غير مسبوق منذ أكثر من 20 عاما
أعلنت وزارة المالية المصرية، تسجيل معدل نمو لأول مرة في البلاد، منذ 20 عاما. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T14:24+0000
2022-02-23T14:24+0000
أخبار مصر الآن
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وقال محمد معيط وزير المالية المصري، لقائه مع نظيره الأردني، محمد محمود العسعس، إن مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول جاءت مطمئنة رغم كل التحديات التي يعانيها الاقتصاد العالمي من اضطراب فىي سلاسل التوريد، وارتفاع حاد في التضخم، وتكاليف الشحن، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".وأكد الوزير أن "متوسط معدل النمو خلال الفترة من يوليو/ تموز، وحتى ديسمبر/ كانون الأول ٢٠٢١ وصل إلى ٩٪"، مشيرا إلى أنه أعلى معدل يتحقق منذ أكثر من ٢٠ عاما.وأشار معيط إلى أن "نسبة البطالة في مصر تراجعت إلى ٧.٤ في المئة بنهاية ديسمبر الماضى، وذلك بسبب التوسع فى المشروعات التنموية الضخمة التي تجسد مسيرة البناء والتعمير، في "الجمهورية الجديدة" التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لتوفير حياة كريمة، تلبى طموحات المواطنين".
https://arabic.sputniknews.com/20220219/قرارات-المركزي-المصري-ما-تأثيراتها-الاقتصادية-على-عمليات-الاستيراد-1058859267.html
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أخبار مصر الآن

المالية المصرية: سجلنا معدل نمو غير مسبوق منذ أكثر من 20 عاما

14:24 GMT 23.02.2022
© Sputnik . Mohamed El Khoulyوزير المالية المصرية محمد معيط خلال كلمته في مؤتمر مصر الاقتصادي 2019
وزير المالية المصرية محمد معيط خلال كلمته في مؤتمر مصر الاقتصادي 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© Sputnik . Mohamed El Khouly
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أعلنت وزارة المالية المصرية، تسجيل معدل نمو لأول مرة في البلاد، منذ 20 عاما.
وقال محمد معيط وزير المالية المصري، لقائه مع نظيره الأردني، محمد محمود العسعس، إن مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول جاءت مطمئنة رغم كل التحديات التي يعانيها الاقتصاد العالمي من اضطراب فىي سلاسل التوريد، وارتفاع حاد في التضخم، وتكاليف الشحن، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
قرارات المركزي المصري… ما تأثيراتها الاقتصادية على عمليات الاستيراد
19 فبراير, 12:46 GMT
وأكد الوزير أن "متوسط معدل النمو خلال الفترة من يوليو/ تموز، وحتى ديسمبر/ كانون الأول ٢٠٢١ وصل إلى ٩٪"، مشيرا إلى أنه أعلى معدل يتحقق منذ أكثر من ٢٠ عاما.
وأشار معيط إلى أن "نسبة البطالة في مصر تراجعت إلى ٧.٤ في المئة بنهاية ديسمبر الماضى، وذلك بسبب التوسع فى المشروعات التنموية الضخمة التي تجسد مسيرة البناء والتعمير، في "الجمهورية الجديدة" التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لتوفير حياة كريمة، تلبى طموحات المواطنين".
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