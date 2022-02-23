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تشييع طفل قتلته القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية
تشييع طفل قتلته القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية
شيعت جماهير فلسطينية، اليوم الأربعاء، جثمان طفل قتله الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية المحتلة. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T17:14+0000
2022-02-23T17:14+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وانطلق موكب تشييع الطفل محمد شحادة (14 عاما) من مستشفى بلدة بيت جالا غربي بيت لحم، بحسب موقع "قدس".وتوجهت الجنازة نحو مسقط رأس الطفل في قرية "الخضر"، ومن ثم إلى مقبرة القرية.وكانت السلطات الإسرائيلية قد سلمت في وقت سابق اليوم، جثمان شحادة، الذي تم اعتقاله مصابا قبل أن يتم الإعلان عن وفاته.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الثلاثاء، أن الطفل محمد شحادة، "استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.وكان الطفل شحادة أصيب برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات اندلعت في بلدة الخضر، قبل أن تلقي القوات الإسرائيلية القبض عليه وهو مصاب بجروح خطيرة، وفقا للوكالة.
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أخبار فلسطين اليوم

تشييع طفل قتلته القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية

17:14 GMT 23.02.2022
© Sputnikتشييع جثمان أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، أحمد جبريل، من مشفى أمية وسط دمشق، إلى مثواه الأخيرفي مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك، 9 يوليو 2021
تشييع جثمان أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، أحمد جبريل، من مشفى أمية وسط دمشق، إلى مثواه الأخيرفي مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك، 9 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
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شيعت جماهير فلسطينية، اليوم الأربعاء، جثمان طفل قتله الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وانطلق موكب تشييع الطفل محمد شحادة (14 عاما) من مستشفى بلدة بيت جالا غربي بيت لحم، بحسب موقع "قدس".
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وتوجهت الجنازة نحو مسقط رأس الطفل في قرية "الخضر"، ومن ثم إلى مقبرة القرية.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد سلمت في وقت سابق اليوم، جثمان شحادة، الذي تم اعتقاله مصابا قبل أن يتم الإعلان عن وفاته.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الثلاثاء، أن الطفل محمد شحادة، "استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
وكان الطفل شحادة أصيب برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات اندلعت في بلدة الخضر، قبل أن تلقي القوات الإسرائيلية القبض عليه وهو مصاب بجروح خطيرة، وفقا للوكالة.
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