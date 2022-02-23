https://arabic.sputniknews.com/20220223/تصرف-غير-متوقع-من-كيت-ميدلتون-في-الدنمارك-يثير-تفاعلا-واسعا-صور-وفيديو-1059030183.html
تصرف غير متوقع من كيت ميدلتون في الدنمارك يثير تفاعلا واسعا... صور وفيديو
تصرف غير متوقع من كيت ميدلتون في الدنمارك يثير تفاعلا واسعا... صور وفيديو
أثارت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج زوجة الأمير هاري تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصرف عفوي وغير متوقع منها أثناء زيارتها للعاصمة الدنماركية... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T07:11+0000
2022-02-23T07:11+0000
2022-02-23T07:11+0000
كيت ميدلتون
منوعات
مجتمع
بريطانيا
أخبار الدنمارك
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وتزور كيت ميدلتون حاليا كوبنهاغن، للتعرف على أرض الواقع على المزيد من نهج الدنمارك في تنمية مهارات الأطفال الصغار، والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال على مستوى العالم.ونشرت كيت مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل، تظهر فيه وهي تجرب لعبة "الزحليقة" في أحد مراكز تعليم الأطفال.وعلقت على الفيديو بقولها: "التعلم الممتع داخل مختبر اللعب".وأشارت إلى أنه في الدنمارك، تُقدم طريقة عملية وحيوية في تحديد الأطفال الصغار المعرضين لخطر النمو الاجتماعي والعاطفي الضار.وأوضحت أنه يمكن أن يكون لتحديد هذه المخاطر مبكرا آثار إيجابية مدى الحياة، وهذا هو سبب أهمية هذه الأساليب.كما لفتت إلى أن التعلم الممتع يعتبر عنصرا أساسيا في كيفية نمونا وتطورنا، بالإضافة إلى مساعدة الأطفال الصغار على فهم عواطفهم وإدارتها.وقد أثار مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا بين متابعي ميدلتون حيث وصفوها بـ"الإنسانة الرائعة"، كما توقع البعض بأن تكون "الملكة القادمة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كيت ميدلتون, منوعات, مجتمع, بريطانيا, أخبار الدنمارك
تصرف غير متوقع من كيت ميدلتون في الدنمارك يثير تفاعلا واسعا... صور وفيديو
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أثارت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج زوجة الأمير هاري تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصرف عفوي وغير متوقع منها أثناء زيارتها للعاصمة الدنماركية كوبنهاغن.
وتزور كيت ميدلتون
حاليا كوبنهاغن، للتعرف على أرض الواقع على المزيد من نهج الدنمارك في تنمية مهارات الأطفال الصغار، والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال على مستوى العالم.
ونشرت كيت مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل، تظهر فيه وهي تجرب لعبة "الزحليقة" في أحد مراكز تعليم الأطفال.
وعلقت على الفيديو بقولها: "التعلم الممتع داخل مختبر اللعب".
وأشارت إلى أنه في الدنمارك، تُقدم طريقة عملية وحيوية في تحديد الأطفال الصغار المعرضين لخطر النمو الاجتماعي والعاطفي الضار.
وأوضحت أنه يمكن أن يكون لتحديد هذه المخاطر مبكرا آثار إيجابية مدى الحياة، وهذا هو سبب أهمية هذه الأساليب.
كما لفتت إلى أن التعلم الممتع يعتبر عنصرا أساسيا في كيفية نمونا وتطورنا، بالإضافة إلى مساعدة الأطفال الصغار على فهم عواطفهم وإدارتها.
وقد أثار مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا بين متابعي ميدلتون حيث وصفوها بـ"الإنسانة الرائعة"، كما توقع البعض بأن تكون "الملكة القادمة".