عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220223/تصرف-غير-متوقع-من-كيت-ميدلتون-في-الدنمارك-يثير-تفاعلا-واسعا-صور-وفيديو-1059030183.html
تصرف غير متوقع من كيت ميدلتون في الدنمارك يثير تفاعلا واسعا... صور وفيديو
تصرف غير متوقع من كيت ميدلتون في الدنمارك يثير تفاعلا واسعا... صور وفيديو
أثارت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج زوجة الأمير هاري تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصرف عفوي وغير متوقع منها أثناء زيارتها للعاصمة الدنماركية... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T07:11+0000
2022-02-23T07:11+0000
كيت ميدلتون
منوعات
مجتمع
بريطانيا
أخبار الدنمارك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056821599_0:119:2897:1749_1920x0_80_0_0_4ec86f91bfb662a5f83b0cd29924f5e3.jpg
وتزور كيت ميدلتون حاليا كوبنهاغن، للتعرف على أرض الواقع على المزيد من نهج الدنمارك في تنمية مهارات الأطفال الصغار، والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال على مستوى العالم.ونشرت كيت مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل، تظهر فيه وهي تجرب لعبة "الزحليقة" في أحد مراكز تعليم الأطفال.وعلقت على الفيديو بقولها: "التعلم الممتع داخل مختبر اللعب".وأشارت إلى أنه في الدنمارك، تُقدم طريقة عملية وحيوية في تحديد الأطفال الصغار المعرضين لخطر النمو الاجتماعي والعاطفي الضار.وأوضحت أنه يمكن أن يكون لتحديد هذه المخاطر مبكرا آثار إيجابية مدى الحياة، وهذا هو سبب أهمية هذه الأساليب.كما لفتت إلى أن التعلم الممتع يعتبر عنصرا أساسيا في كيفية نمونا وتطورنا، بالإضافة إلى مساعدة الأطفال الصغار على فهم عواطفهم وإدارتها.وقد أثار مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا بين متابعي ميدلتون حيث وصفوها بـ"الإنسانة الرائعة"، كما توقع البعض بأن تكون "الملكة القادمة".
بريطانيا
أخبار الدنمارك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056821599_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_f3e696aa864aafa86a68dd3b474e6ec3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كيت ميدلتون, منوعات, مجتمع, بريطانيا, أخبار الدنمارك

تصرف غير متوقع من كيت ميدلتون في الدنمارك يثير تفاعلا واسعا... صور وفيديو

07:11 GMT 23.02.2022
© AFP 2022 / DANNY LAWSONالأمير البريطاني وليام وزوجته كيت ميدلتون يزوران الكنيسة في الشارع في بيرنلي، شمال إنجلترا، 20 يناير/ كانون الثاني 2022
الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت ميدلتون يزوران الكنيسة في الشارع في بيرنلي، شمال إنجلترا، 20 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© AFP 2022 / DANNY LAWSON
تابعنا عبرGoogle news
أثارت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج زوجة الأمير هاري تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصرف عفوي وغير متوقع منها أثناء زيارتها للعاصمة الدنماركية كوبنهاغن.
وتزور كيت ميدلتون حاليا كوبنهاغن، للتعرف على أرض الواقع على المزيد من نهج الدنمارك في تنمية مهارات الأطفال الصغار، والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال على مستوى العالم.
ونشرت كيت مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل، تظهر فيه وهي تجرب لعبة "الزحليقة" في أحد مراكز تعليم الأطفال.
وعلقت على الفيديو بقولها: "التعلم الممتع داخل مختبر اللعب".
وأشارت إلى أنه في الدنمارك، تُقدم طريقة عملية وحيوية في تحديد الأطفال الصغار المعرضين لخطر النمو الاجتماعي والعاطفي الضار.
وأوضحت أنه يمكن أن يكون لتحديد هذه المخاطر مبكرا آثار إيجابية مدى الحياة، وهذا هو سبب أهمية هذه الأساليب.
كما لفتت إلى أن التعلم الممتع يعتبر عنصرا أساسيا في كيفية نمونا وتطورنا، بالإضافة إلى مساعدة الأطفال الصغار على فهم عواطفهم وإدارتها.
وقد أثار مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا بين متابعي ميدلتون حيث وصفوها بـ"الإنسانة الرائعة"، كما توقع البعض بأن تكون "الملكة القادمة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала