https://arabic.sputniknews.com/20220223/تعطل-مواقع-الحكومة-الأوكرانية-والخارجية-والبرلمان-1059058296.html
تعطل مواقع الحكومة الأوكرانية والخارجية والبرلمان
تعطل مواقع الحكومة الأوكرانية والخارجية والبرلمان
تعذر الوصول إلى العديد من المواقع الحكومية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، من بينها موقع الحكومة ووزارة الخارجية والبرلمان. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T15:20+0000
2022-02-23T15:20+0000
2022-02-23T15:20+0000
تغطية أحداث دونباس
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وقالت السلطات الأوكرانية في وقت سابق من هذا الأسبوع إن هناك تحذيرات عبر الإنترنت من قراصنة يستعدون لشن هجمات كبيرة على الوكالات الحكومية والبنوك وقطاع الدفاع، بحسب رويترز.يأتي ذلك بعدما عانت أوكرانيا من سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي ألقت كييف باللوم فيها على روسيا، فيما تنفي موسكو هذه الاتهامات، في ظل تصاعد التوتر مع الغرب بشأن أوكرانيا.وتصاعد توتر الأوضاع في دونباس في الأيام الأخيرة، حيث أبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قوات الأمن الأوكرانية.أعلنت قيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الإجلاء المؤقت للمواطنين إلى مقاطعة روستوف فيما يتعلق بالتهديد بغزو أوكرانيا، ويتعلق الإخلاء بالنساء والأطفال وكبار السن.وقال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد يأمر الجيش قريباً بالهجوم، لتنفيذ خطة لغزو دونيتسك ولوغانسكوفي يوم السبت، 19 فبراير/شباط، وقع قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك مراسيم بشأن التعبئة العامة، ثم لجؤوا إلى روسيا لطلب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
تعطل مواقع الحكومة الأوكرانية والخارجية والبرلمان
تابعنا عبر
تعذر الوصول إلى العديد من المواقع الحكومية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، من بينها موقع الحكومة ووزارة الخارجية والبرلمان.
وقالت السلطات الأوكرانية
في وقت سابق من هذا الأسبوع إن هناك تحذيرات عبر الإنترنت من قراصنة يستعدون لشن هجمات كبيرة على الوكالات الحكومية والبنوك وقطاع الدفاع، بحسب رويترز.
يأتي ذلك بعدما عانت أوكرانيا من سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي ألقت كييف باللوم فيها على روسيا، فيما تنفي موسكو هذه الاتهامات، في ظل تصاعد التوتر مع الغرب بشأن أوكرانيا.
وتصاعد توتر الأوضاع في دونباس في الأيام الأخيرة، حيث أبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قوات الأمن الأوكرانية.
أعلنت قيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الإجلاء المؤقت للمواطنين إلى مقاطعة روستوف فيما يتعلق بالتهديد بغزو أوكرانيا، ويتعلق الإخلاء بالنساء والأطفال وكبار السن.
وقال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
قد يأمر الجيش قريباً بالهجوم، لتنفيذ خطة لغزو دونيتسك ولوغانسك
وفي يوم السبت، 19 فبراير/شباط، وقع قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك مراسيم بشأن التعبئة العامة، ثم لجؤوا إلى روسيا لطلب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين.