https://arabic.sputniknews.com/20220223/كوريا-الجنوبية-لن-نقدم-أي-دعم-عسكري-لأوكرانيا-1059041416.html

كوريا الجنوبية: لن نقدم أي دعم عسكري لأوكرانيا

كوريا الجنوبية: لن نقدم أي دعم عسكري لأوكرانيا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها لا تنظر في تقديم الدعم العسكري أو إرسال أي قوات، على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T10:45+0000

2022-02-23T10:45+0000

2022-02-23T10:45+0000

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وحسب وكالة "يونهاب"، قال مسئول في المكتب الرئاسي للصحفيين: "نراجع الأوضاع المتوقعة في المستقبل ومدى تأثيرها على بلادنا، غير أن الدعم العسكري وإرسال القوات، خارج حساباتنا".وعما إذا كانت السلطات في كوريا الجنوبية تلقت طلبا من واشنطن للمشاركة في العقوبات ضد روسيا، أجاب المسئول بأن "الولايات المتحدة تناقش ذلك مع جميع الدول الحليفة".وتابع: "بدأت الدول الغربية تعبر عن رغبتها في المشاركة في العقوبات ضد روسيا، ولكننا ننظر في المسألة من عدة جوانب مع احتمالات للاستجابة للطلب".وأوضح أن "موقف سيؤول قد يتغير وفقا لفترة استمرار الوضع واتجاهه المستقبلي".وتصاعد التوتر في إقليم "دونباس" خلال الأيام الماضية، وأعلنت جمهوريتا "دونيتسك" و"لوغانسك"، تعرضهما لعشرات الهجمات من قبل القوات الأوكرانية، كما أعلنتا عن عمليات إجلاء للمدنيين إلى منطقة "روستوف" الروسية، على خلفية تصاعد حدة القصف والتوتر في الإقليم.ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مؤكدا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.وأثار اعتراف روسيا رسميا بلوغانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا في وقت متأخر يوم الاثنين شبح حرب في الجناح الشرقي لأوروبا واضطرابات في الأسواق المالية العالمية.

https://arabic.sputniknews.com/20220223/ترامب-اعتراف-روسيا-باستقلال-لوغانسك-ودونيتسك-قرار-رائع-وعبقري-1059039286.html

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