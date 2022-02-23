https://arabic.sputniknews.com/20220223/وزير-الاقتصاد-الألماني-مشروع-التيار-الشمالي-2-يمكن-أن-يتوقف-تماما--1059030601.html
وزير الاقتصاد الألماني: قد نوقف "التيار الشمالي-2" بشكل نهائي وننسق مع الشركاء بهذا الشأن
وزير الاقتصاد الألماني: قد نوقف "التيار الشمالي-2" بشكل نهائي وننسق مع الشركاء بهذا الشأن
أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك، أن مشروع "التيار الشمالي-2" يمكن أن يتوقف بشكل نهائي، مؤكدا أن برلين تنسق مع الشركاء الأوروبيين والأمريكيين. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T07:17+0000
2022-02-23T07:17+0000
2022-02-23T07:34+0000
العالم
أخبار ألمانيا
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وقال هابك في تصريحات لقناة "ARD TV" الألمانية، اليوم الأربعاء إنه "يمكن أن يحدث هذا أيضًا (إغلاق كامل للمشروع ). مقياس اليوم ليس عقوبة بالمعنى الضيق والصارم للكلمة، لكنه لا يزال ممكنًا. نحن ننسق مع الشركاء الأوروبيين والأمريكيين".هذا وأمر المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس الثلاثاء، وزارة الاقتصاد، بالتوجه للشركة الألمانية المنظمة لمشروع "التيار الشمالي 2" من أجل إلغاء العقد.وقال شولتس إنه أمر وزارة الاقتصاد في بلاده بالتقدم إلى المنظم الألماني لمشروع "التيار الشمالي 2"، من أجل إلغاء العقد، مؤكدا أنه سوف يتم إيقاف تصديق العقد.واعتبر المستشار الألماني أن هذا الإجراء "خطوة ضرورية"، كرد على اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقّع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/المستشار-الألماني-يأمر-وزارة-الاقتصاد-بإيقاف-عقد-مشروع-التيار-الشمالي-2---1058991720.html
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العالم, أخبار ألمانيا
وزير الاقتصاد الألماني: قد نوقف "التيار الشمالي-2" بشكل نهائي وننسق مع الشركاء بهذا الشأن
07:17 GMT 23.02.2022 (تم التحديث: 07:34 GMT 23.02.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك، أن مشروع "التيار الشمالي-2" يمكن أن يتوقف بشكل نهائي، مؤكدا أن برلين تنسق مع الشركاء الأوروبيين والأمريكيين.
وقال هابك في تصريحات لقناة "ARD TV" الألمانية، اليوم الأربعاء إنه "يمكن أن يحدث هذا أيضًا (إغلاق كامل للمشروع ). مقياس اليوم ليس عقوبة بالمعنى الضيق والصارم للكلمة، لكنه لا يزال ممكنًا. نحن ننسق مع الشركاء الأوروبيين والأمريكيين".
هذا وأمر المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس الثلاثاء، وزارة الاقتصاد، بالتوجه للشركة الألمانية المنظمة لمشروع "التيار الشمالي 2" من أجل إلغاء العقد.
وقال شولتس إنه أمر وزارة الاقتصاد في بلاده بالتقدم إلى المنظم الألماني لمشروع "التيار الشمالي 2"، من أجل إلغاء العقد، مؤكدا أنه سوف يتم إيقاف تصديق العقد.
واعتبر المستشار الألماني أن هذا الإجراء "خطوة ضرورية"، كرد على اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقّع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي
لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.