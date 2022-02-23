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وزير خليجي يصل طهران حاملا رسالة للرئيس الإيراني
وزير خليجي يصل طهران حاملا رسالة للرئيس الإيراني
وصل وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة طهران، في أول زيارة له منذ تشكيل الحكومة الإيرانية برئاسة إبراهيم رئيسي في أواخر... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T09:46+0000
2022-02-23T09:46+0000
أخبار إيران
سلطنة عمان
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وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، استقبل اليوم، وزير الخارجية العماني بدر الدين بن حمد البوسعيدي".من جهتها، وذكرت صحيفة اعتماد الإيرانية، أن "بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومبعوث سلطان عمان سيصل إلى طهران صباح اليوم، حاملا رسالة من السلطان هيثم بن طارق إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".وأوضحت الصحيفة، أن "البوسعيدي سيلتقي نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لبحث عدد من الموضوعات من بينها العلاقات الثنائية والمشاورات حول القضايا الإقليمية".وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد وصل الليلة الماضية إلى طهران عائدا من الدوحة، بعد زيارة رسمية استمرت يومين إلى قطر، لحضور القمة السادسة للدول الكبرى المصدرة للغاز.وعلق وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على أول زيارة قام بها الرئيس ‏الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى قطر.‏وأشار عبد اللهيان عبر حسابه على "تويتر" إلى أن رئيسي حظي بحفاوة بالغة من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدا أن "علاقات إيران وقطر علی المستوی الحکومي والشعبي مترسخة ومبنیة علی مصالحنا المشترکة".وختم وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، تغريدته بالتأكيد أن "تمتین العلاقات مع الجیران خاصة الدول العربیة، اولویة أساسية في سیاسة إیران الخارجیة"، مردفا: "نمد یدنا نحو جیراننا".
https://arabic.sputniknews.com/20220222/رئيسي-يدعو-إلى-تفعيل-قدرات-إيران-والدول-الإسلامية-لما-فيه-خير-الشعوب-1059025357.html
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أخبار إيران, سلطنة عمان

وزير خليجي يصل طهران حاملا رسالة للرئيس الإيراني

09:46 GMT 23.02.2022
© REUTERS / President Website / WANA (West Asia News Agency)الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يحتفل بالذكرى 43 للثورة الإسلامية في طهران، إيران، 11 فبراير 2022.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يحتفل بالذكرى 43 للثورة الإسلامية في طهران، إيران، 11 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / President Website / WANA (West Asia News Agency)
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وصل وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة طهران، في أول زيارة له منذ تشكيل الحكومة الإيرانية برئاسة إبراهيم رئيسي في أواخر أغسطس/ آب الماضي.
وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، استقبل اليوم، وزير الخارجية العماني بدر الدين بن حمد البوسعيدي".
من جهتها، وذكرت صحيفة اعتماد الإيرانية، أن "بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومبعوث سلطان عمان سيصل إلى طهران صباح اليوم، حاملا رسالة من السلطان هيثم بن طارق إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مباحثات مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في الدوحة، 21 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
رئيسي يدعو إلى تفعيل قدرات إيران والدول الإسلامية لما فيه خير الشعوب
أمس, 21:50 GMT
وأوضحت الصحيفة، أن "البوسعيدي سيلتقي نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لبحث عدد من الموضوعات من بينها العلاقات الثنائية والمشاورات حول القضايا الإقليمية".
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد وصل الليلة الماضية إلى طهران عائدا من الدوحة، بعد زيارة رسمية استمرت يومين إلى قطر، لحضور القمة السادسة للدول الكبرى المصدرة للغاز.
وعلق وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على أول زيارة قام بها الرئيس ‏الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى قطر.‏
وأشار عبد اللهيان عبر حسابه على "تويتر" إلى أن رئيسي حظي بحفاوة بالغة من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدا أن "علاقات إيران وقطر علی المستوی الحکومي والشعبي مترسخة ومبنیة علی مصالحنا المشترکة".
وختم وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، تغريدته بالتأكيد أن "تمتین العلاقات مع الجیران خاصة الدول العربیة، اولویة أساسية في سیاسة إیران الخارجیة"، مردفا: "نمد یدنا نحو جیراننا".
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