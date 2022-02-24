https://arabic.sputniknews.com/20220224/أردوغان-يعقد-جلسة-لمجلس-الأمن-بشأن-الأحداث-في-أوكرانيا-1059079202.html
أردوغان يعقد جلسة لمجلس الأمن بشأن الأحداث في أوكرانيا
أردوغان يعقد جلسة لمجلس الأمن بشأن الأحداث في أوكرانيا
ذكرت صحيفة "يني شفق" التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعقد اجتماعا لمجلس الأمن التركي بشأن الأحداث في أوكرانيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T06:43+0000
2022-02-24T06:43+0000
2022-02-24T06:51+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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وقالت الصحيفة: "بحسب آخر الأخبار، يعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعا لمجلس الأمن في المجمع الرئاسي. وسيتم تقديم تقييم للوضع في أوكرانيا في الاجتماع. ومن المتوقع بيان للرئيس التركي بعد القمة".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".وقال بوتين إن الدول الرائدة في حلف "الناتو" تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا"، مضيفا أنه "ليس لدى روسيا فرصة بخلاف الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها".وأمس الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في صد العدوان من القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
أردوغان يعقد جلسة لمجلس الأمن بشأن الأحداث في أوكرانيا
06:43 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 06:51 GMT 24.02.2022) تابعنا عبر
ذكرت صحيفة "يني شفق" التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعقد اجتماعا لمجلس الأمن التركي بشأن الأحداث في أوكرانيا.
وقالت الصحيفة: "بحسب آخر الأخبار، يعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعا لمجلس الأمن
في المجمع الرئاسي. وسيتم تقديم تقييم للوضع في أوكرانيا في الاجتماع. ومن المتوقع بيان للرئيس التركي بعد القمة".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".
وقال بوتين إن الدول الرائدة في حلف "الناتو" تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا"، مضيفا أنه "ليس لدى روسيا فرصة بخلاف الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها".
وأمس الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في صد العدوان من القوات المسلحة الأوكرانية
، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.
تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.