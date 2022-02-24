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أسعار الغاز تسجل ارتفاعا غير مسبوق على غرار النفط
أسعار الغاز تسجل ارتفاعا غير مسبوق على غرار النفط
ارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر آذار/ مارس للغاز بنسبة تجاوزت الـ60%، لتتجاوز حاجز الـ1600 دولار (1636 دولارا)، لكل ألف متر مكعب، حسب بيانات بورصة لندن. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T16:04+0000
2022-02-24T16:04+0000
اقتصاد
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قفزت أسعار الغاز بشكل حاد في الأيام الأخيرة، حيث كان السعر المقدر يوم الاثنين قرابة 850 دولارا، واقترب يوم أمس الأربعاء من 1050 دولارا للألف متر مكعب، حيث زاد بنسبة 22.5٪ خلال يومين.ونمت تكلفة العقد الآجل لنفط خام برنت للتسليم في أبريل/ نيسان 2022 في بورصة لندن بنسبة 8.64%، لتصل إلى 105.21 دولارًا للبرميل، وفقًا لبيانات منصة التداول في الساعة 10:21 بتوقيت غرينيتش.واعتبارًا من الساعة 10:12 بتوقيت غرينيتش، وصلت تكلفة خام برنت إلى 105 دولارات للبرميل، بزيادة 8.43%.وبحلول الساعة 10:14 بتوقيت غرينيتش، تجاوزت تكلفة خام برنت 105 دولارا للبرميل الواحد، حيث وصلت إلى 105.04 دولارًا للبرميل بزيادة قدرها 8.47%.وكانت آخر مرة تجاوز فيها سعر نفط برنت 105 دولارات للبرميل في أغسطس/ آب 2014.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/العراق-على-بعد-خطوة-من-توقيع-عقد-مع-شركة-غازبروم-نفط-بخصوص-حقل-بدرة-النفطي-1059111864.html
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اقتصاد

أسعار الغاز تسجل ارتفاعا غير مسبوق على غرار النفط

16:04 GMT 24.02.2022
© CC0بورصة
بورصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© CC0
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ارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر آذار/ مارس للغاز بنسبة تجاوزت الـ60%، لتتجاوز حاجز الـ1600 دولار (1636 دولارا)، لكل ألف متر مكعب، حسب بيانات بورصة لندن.
قفزت أسعار الغاز بشكل حاد في الأيام الأخيرة، حيث كان السعر المقدر يوم الاثنين قرابة 850 دولارا، واقترب يوم أمس الأربعاء من 1050 دولارا للألف متر مكعب، حيث زاد بنسبة 22.5٪ خلال يومين.
ونمت تكلفة العقد الآجل لنفط خام برنت للتسليم في أبريل/ نيسان 2022 في بورصة لندن بنسبة 8.64%، لتصل إلى 105.21 دولارًا للبرميل، وفقًا لبيانات منصة التداول في الساعة 10:21 بتوقيت غرينيتش.
غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
العراق على بعد خطوة من توقيع عقد مع شركة "غازبروم نفط" بخصوص حقل "بدرة" النفطي
15:47 GMT
واعتبارًا من الساعة 10:12 بتوقيت غرينيتش، وصلت تكلفة خام برنت إلى 105 دولارات للبرميل، بزيادة 8.43%.
وبحلول الساعة 10:14 بتوقيت غرينيتش، تجاوزت تكلفة خام برنت 105 دولارا للبرميل الواحد، حيث وصلت إلى 105.04 دولارًا للبرميل بزيادة قدرها 8.47%.
وكانت آخر مرة تجاوز فيها سعر نفط برنت 105 دولارات للبرميل في أغسطس/ آب 2014.
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