https://arabic.sputniknews.com/20220224/إسرائيل-تعقد-اجتماعا-طارئا-لبحث-الوضع-في-أوكرانيا-1059088171.html
إسرائيل تعقد اجتماعا طارئا لبحث الوضع في أوكرانيا
إسرائيل تعقد اجتماعا طارئا لبحث الوضع في أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، سيعقد، اليوم الخميس، اجتماعا طارئا لبحث الوضع في أوكرانيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T09:38+0000
2022-02-24T09:38+0000
2022-02-24T09:38+0000
تغطية أحداث دونباس
إسرائيل
نفتالي بينيت
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بأن الحكومة الإسرائيلية تعقد اجتماعات وجلسات حوارية ونقاشية مستمرة لمناقشة الوضع في أوكرانيا، خاصة بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية خاصة تهدف إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من اعتداءات نظام الحكم الأوكراني.وأوضحت القناة العبرية أن نفتالي بينيت سيعقد اجتماعا طارئا، في الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس، مع وزير الخارجية يائير لابيد، ووزير الدفاع، بيني غانتس، لبحث الوضع في أوكرانيا، وذلك في مبنى وزارة الدفاع "الكيرياه" في مدينة تل أبيب.وأكدت القناة العبرية الـ 12، أن رئيس الوزراء بينيت يجري مشاورات منتظمة منذ ساعات الصباح الباكر، بهدف تقييم الوضع في أوكرانيا، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والأمن القومي في البلاد.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن بدء عملية عسكرية تهدف إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من اعتداءات نظام الحكم الأوكراني الذي يسعى إلى إبادتهم، مشيرا إلى أن جمهوريتي دونباس الشعبيتين طلبتا المساعدة من روسيا.وأعلنت روسيا اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن نظام الحكم الأوكراني، في 22 فبراير/شباط 2022.من جانبه قال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، على شبكة تلفزيون "روسيا 24" إنه يتوقع نهاية قريبة للعملية العسكرية في دونباس.ويجب أن تنتهي العملية العسكرية بتحرير مدن تابعة للجمهوريتين الشعبيتين تحتلها قوات نظام الحكم الأوكراني، وفقا له.وقال رئيس جمهورية دونيتسك: "سيتم تحرير مدننا في أقرب وقت".
إسرائيل
جمهورية لوغانسك الشعبية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, نفتالي بينيت, جمهورية لوغانسك الشعبية
إسرائيل تعقد اجتماعا طارئا لبحث الوضع في أوكرانيا
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، سيعقد، اليوم الخميس، اجتماعا طارئا لبحث الوضع في أوكرانيا.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بأن الحكومة الإسرائيلية تعقد اجتماعات وجلسات حوارية ونقاشية مستمرة لمناقشة الوضع في أوكرانيا، خاصة بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية خاصة تهدف إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من اعتداءات نظام الحكم الأوكراني.
وأوضحت القناة العبرية أن نفتالي بينيت سيعقد اجتماعا طارئا، في الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس، مع وزير الخارجية يائير لابيد، ووزير الدفاع، بيني غانتس، لبحث الوضع في أوكرانيا، وذلك في مبنى وزارة الدفاع "الكيرياه" في مدينة تل أبيب.
وأكدت القناة العبرية الـ 12، أن رئيس الوزراء بينيت يجري مشاورات منتظمة منذ ساعات الصباح الباكر، بهدف تقييم الوضع في أوكرانيا، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والأمن القومي في البلاد.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن بدء عملية عسكرية تهدف إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
الشعبيتين من اعتداءات نظام الحكم الأوكراني الذي يسعى إلى إبادتهم، مشيرا إلى أن جمهوريتي دونباس الشعبيتين طلبتا المساعدة من روسيا.
وأعلنت روسيا اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن نظام الحكم الأوكراني، في 22 فبراير/شباط 2022.
من جانبه قال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين
، على شبكة تلفزيون "روسيا 24" إنه يتوقع نهاية قريبة للعملية العسكرية في دونباس.
ويجب أن تنتهي العملية العسكرية بتحرير مدن تابعة للجمهوريتين الشعبيتين تحتلها قوات نظام الحكم الأوكراني، وفقا له.
وقال رئيس جمهورية دونيتسك: "سيتم تحرير مدننا في أقرب وقت".