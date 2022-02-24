https://arabic.sputniknews.com/20220224/إيران-تعلن-عدم-وجود-أي-مشاكل-في-حركة-الطيران-مع-روسيا-1059091301.html
إيران تعلن عدم وجود أي مشاكل في حركة الطيران مع روسيا
إيران تعلن عدم وجود أي مشاكل في حركة الطيران مع روسيا
أعلنت السلطات الإيرانية أن حركة الطيران مع روسيا مستمرة، ولا توجد فيها أي مشاكل، لافتة إلى تغيير المسار فقط بعد إغلاق الحكومة الروسية للأجواء في بعض المناطق. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T10:44+0000
2022-02-24T10:44+0000
2022-02-24T10:44+0000
إيران
روسيا
طيران
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وحسب وكالة إرنا الإيرانية، أكد رئيس هيئة الطيران المدني، محمد محمدي بخش، عدم وجود قيود على رحلات المسافرين أو رحلات الشحن بين إيران وروسيا.وفيما شدد بخش على أن "اتخاذ القرار بإلغاء الرحلات مرهون بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي"، قال: "جميع رحلات المسافرين والشحن مستمرة بين إيران وروسيا دون قيود".وحول سبب تأخير إحدى الرحلات صباح اليوم الخميس قال: "في الوقت الحالي، لم يتم إخطار هيئة الطيران المدني بقرار إلغاء الرحلات إلى روسيا وهي ليست على جدول الأعمال".
https://arabic.sputniknews.com/20220121/مناورات-مشتركة-روسيا-والصين-وإيران-تتصدى-للقرصنة-في-بحر-العرب-1056803997.html
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إيران, روسيا, طيران
إيران تعلن عدم وجود أي مشاكل في حركة الطيران مع روسيا
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أعلنت السلطات الإيرانية أن حركة الطيران مع روسيا مستمرة، ولا توجد فيها أي مشاكل، لافتة إلى تغيير المسار فقط بعد إغلاق الحكومة الروسية للأجواء في بعض المناطق.
وحسب وكالة إرنا
الإيرانية، أكد رئيس هيئة الطيران المدني، محمد محمدي بخش، عدم وجود قيود على رحلات المسافرين أو رحلات الشحن بين إيران وروسيا.
وفيما شدد بخش على أن "اتخاذ القرار بإلغاء الرحلات مرهون بقرار من المجلس الأعلى
للأمن القومي"، قال: "جميع رحلات المسافرين والشحن مستمرة بين إيران وروسيا دون قيود".
وأوضح رئيس هيئة الطيران المدني أنه "لم يتم إلغاء أي من الرحلات الجوية إلى موسكو، وإذا تم الإعلان عن تعليمات جديدة من قبل الأجهزة الأمنية، فسوف يتم تنفيذها من قبل هيئة الطيران".
وحول سبب تأخير إحدى الرحلات صباح اليوم الخميس قال: "في الوقت الحالي، لم يتم إخطار هيئة الطيران المدني بقرار إلغاء الرحلات إلى روسيا وهي ليست على جدول الأعمال".