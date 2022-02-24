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ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج عام 2021 بنسبة 6.6%
ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج عام 2021 بنسبة 6.6%
ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج، في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بنسبة 6.6 في المئة، إلى 28.9 مليار دولار. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T11:17+0000
2022-02-24T11:17+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس: "ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الفترة يناير - نوفمبر 2021، لتسجل نحو 28.9 مليار دولار. بزيادة قدرها نحو 1.8 مليار دولار، وبمعدل 6.6 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020".وأوضح البيان أن البيانات الأولية أظهرت تراجع التحويلات، خلال شهر نوفمبر 2021، بمعدل 3.9 في المئة على أساس سنوي؛ لتسجل نحو 2.5 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار، خلال شهر نوفمبر 2020).وسجلت ارتفاعا، بالمقارنة مع الشهر السابق مباشرة، أكتوبر 2021، بمعدل 8.7 في المئة.وتعد تحويلات المصريين في الخارج أهم مصادر العملة الأجنبية للبلاد، تليها عائدات السياحة، ثم قناة السويس والصادرات.واقترب احتياطي النقد الأجنبي في مصر من 41 مليار دولار، في نهاية شهر يناير الماضي، تجاه مستواه قبل تفشي وباء "كوفيد 19"؛ حيث اقترب، في مطلع عام 2020، من مستوى 45 مليار دولار، قبل أن يفقد نحو 9 مليارات، جراء الآثار الاقتصادية للوباء.وأخذ الاحتياطي منحنى صاعدا، في الربع الأخير من عام 2020، ولكن بمعدلات بطيئة.
https://arabic.sputniknews.com/20220123/الحكومة-المصرية-تكشف-حقيقة-وقف-برنامج-التحويلات-النقدية-تكافل-وكرامة-1056877601.html
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أخبار مصر الآن

ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج عام 2021 بنسبة 6.6%

11:17 GMT 24.02.2022
© AFP 2022الجنيه المصري
الجنيه المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© AFP 2022
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ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج، في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بنسبة 6.6 في المئة، إلى 28.9 مليار دولار.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس: "ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الفترة يناير - نوفمبر 2021، لتسجل نحو 28.9 مليار دولار. بزيادة قدرها نحو 1.8 مليار دولار، وبمعدل 6.6 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020".
مصريون يحتفلون بالكريسماس في شوارع القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
الحكومة المصرية تكشف حقيقة وقف برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة"
23 يناير, 14:40 GMT
وأوضح البيان أن البيانات الأولية أظهرت تراجع التحويلات، خلال شهر نوفمبر 2021، بمعدل 3.9 في المئة على أساس سنوي؛ لتسجل نحو 2.5 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار، خلال شهر نوفمبر 2020).
وسجلت ارتفاعا، بالمقارنة مع الشهر السابق مباشرة، أكتوبر 2021، بمعدل 8.7 في المئة.
وتعد تحويلات المصريين في الخارج أهم مصادر العملة الأجنبية للبلاد، تليها عائدات السياحة، ثم قناة السويس والصادرات.
واقترب احتياطي النقد الأجنبي في مصر من 41 مليار دولار، في نهاية شهر يناير الماضي، تجاه مستواه قبل تفشي وباء "كوفيد 19"؛ حيث اقترب، في مطلع عام 2020، من مستوى 45 مليار دولار، قبل أن يفقد نحو 9 مليارات، جراء الآثار الاقتصادية للوباء.
وأخذ الاحتياطي منحنى صاعدا، في الربع الأخير من عام 2020، ولكن بمعدلات بطيئة.
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