https://arabic.sputniknews.com/20220224/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يحث-روسيا-على-إعادة-قواتها-وعدم-السماح-بأسوأ-حرب-منذ-بداية-القرن-1059076453.html

الأمين العام للأمم المتحدة يحث روسيا على إعادة قواتها وعدم السماح بأسوأ حرب منذ بداية القرن

الأمين العام للأمم المتحدة يحث روسيا على إعادة قواتها وعدم السماح بأسوأ حرب منذ بداية القرن

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إعادة القوات إلى روسيا ومنع وقوع أسوأ حرب في أوروبا منذ بداية هذا القرن. 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T04:40+0000

2022-02-24T04:40+0000

2022-02-24T04:40+0000

أنطونيو غويتريش

فلاديمير بوتين

جمهورية لوغانسك الشعبية

أخبار جمهورية دونيتسك

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وقال للصحفيين: "في الظروف الحالية، يجب أن أقول: الرئيس (فلاديمير) بوتين، باسم الإنسانية، أعد قواتك إلى روسيا. باسم الإنسانية، لا تدع ما وقوع أسوأ حرب منذ بداية القرن".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".وقال بوتين إن الدول الرائدة في حلف "الناتو" تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا"، مضيفا أنه "ليس لدي روسيا فرصة بخلاف الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها".وأمس الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المساعدة في صد عدوان من القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.ووقع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.

جمهورية لوغانسك الشعبية

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أنطونيو غويتريش, فلاديمير بوتين, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك