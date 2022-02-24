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الدفاع الروسية: جميع المهام الموكلة لوحدات القوات الروسية لليوم نفذت بنجاح
- سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/الخارجية-الروسية-تعتبر-أن-أوكرانيا-لا-تتخلى-عن-محاولة-حل-مشكلة-دونباس-بالقوة-1059116604.html
الخارجية الروسية تعتبر أن أوكرانيا "لا تتخلى عن محاولة حل مشكلة دونباس بالقوة"
الخارجية الروسية تعتبر أن أوكرانيا "لا تتخلى عن محاولة حل مشكلة دونباس بالقوة"
قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرغي لافروف، في حديث مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال إن "كييف لا تتخلى عن محاولات حل... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T17:14+0000
2022-02-24T17:14+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
قطر
أخبار أوكرانيا
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وجرت في 24 فبراير/ شباط، محادثة هاتفية بين الوزيرين، حسبما أفادت به الوزارة."وجاء في البيان: "أبلغ سيرغي لافروف بالتفصيل عن تنفيذ قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سياق اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، استجابًة لنداء رئيسيهما، وبموافقة المجلس الفيدرالي لروسيا، بشأن عملية عسكرية خاصة لحماية السكان، بمن فيهم مئات الآلاف من المواطنين الروس، من تهديد حقيقي لحياتهم وأمنهم من قبل النظام الأوكراني الحالي، والذي لا يتخلى عن محاولات الحل بالقوة".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم، ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن "موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية".
https://arabic.sputniknews.com/20220224/وزارة-الدفاع-البريطانية-تستدعي-الملحق-العسكري-الروسي-في-لندن-1059115404.html
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روسيا, قطر, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية تعتبر أن أوكرانيا "لا تتخلى عن محاولة حل مشكلة دونباس بالقوة"

17:14 GMT 24.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصور  لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السوري فيضل مقداد في موسكو، 21 فبراير 2022
  لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السوري فيضل مقداد في موسكو، 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرغي لافروف، في حديث مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال إن "كييف لا تتخلى عن محاولات حل مشكلة دونباس بالقوة".
وجرت في 24 فبراير/ شباط، محادثة هاتفية بين الوزيرين، حسبما أفادت به الوزارة.
"وجاء في البيان: "أبلغ سيرغي لافروف بالتفصيل عن تنفيذ قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سياق اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، استجابًة لنداء رئيسيهما، وبموافقة المجلس الفيدرالي لروسيا، بشأن عملية عسكرية خاصة لحماية السكان، بمن فيهم مئات الآلاف من المواطنين الروس، من تهديد حقيقي لحياتهم وأمنهم من قبل النظام الأوكراني الحالي، والذي لا يتخلى عن محاولات الحل بالقوة".
وزارة الدفاع البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
تغطية أحداث دونباس
وزارة الدفاع البريطانية تستدعي الملحق العسكري الروسي في لندن
16:46 GMT
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم، ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي من أن "موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية".
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- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباس09:22 GMT
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