https://arabic.sputniknews.com/20220224/الخارجية-الروسية-تعتبر-أن-أوكرانيا-لا-تتخلى-عن-محاولة-حل-مشكلة-دونباس-بالقوة-1059116604.html

الخارجية الروسية تعتبر أن أوكرانيا "لا تتخلى عن محاولة حل مشكلة دونباس بالقوة"

الخارجية الروسية تعتبر أن أوكرانيا "لا تتخلى عن محاولة حل مشكلة دونباس بالقوة"

قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرغي لافروف، في حديث مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال إن "كييف لا تتخلى عن محاولات حل... 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T17:14+0000

2022-02-24T17:14+0000

2022-02-24T17:14+0000

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وجرت في 24 فبراير/ شباط، محادثة هاتفية بين الوزيرين، حسبما أفادت به الوزارة."وجاء في البيان: "أبلغ سيرغي لافروف بالتفصيل عن تنفيذ قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سياق اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، استجابًة لنداء رئيسيهما، وبموافقة المجلس الفيدرالي لروسيا، بشأن عملية عسكرية خاصة لحماية السكان، بمن فيهم مئات الآلاف من المواطنين الروس، من تهديد حقيقي لحياتهم وأمنهم من قبل النظام الأوكراني الحالي، والذي لا يتخلى عن محاولات الحل بالقوة".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم، ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن "موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية".

https://arabic.sputniknews.com/20220224/وزارة-الدفاع-البريطانية-تستدعي-الملحق-العسكري-الروسي-في-لندن-1059115404.html

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