https://arabic.sputniknews.com/20220224/الدفاع-البيلاروسية-وحدات-في-القوات-المسلحة-تزيد-استعدادها-القتالي-لاستبعاد-هجوم-مفاجئ-1059107772.html

الدفاع البيلاروسية: وحدات في القوات المسلحة تزيد استعدادها القتالي لاستبعاد هجوم مفاجئ

الدفاع البيلاروسية: وحدات في القوات المسلحة تزيد استعدادها القتالي لاستبعاد هجوم مفاجئ

صرح مساعد وزير الدفاع البيلاروسي لشؤون التوجيه الأيديولوجي، ليونيد كاسينسكي، بأن وحدات في القوات المسلحة تقوم باتخاذ إجراءات لرفع درجة استعدادها القتالي من أجل... 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T14:34+0000

2022-02-24T14:34+0000

2022-02-24T14:35+0000

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قال كاسينسكي في تصريحات نقلتها وزارة الدفاع البيلاروسية على قناتها في "التليغرام" : "يجري اتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف تعزيز قطاعات حدود البلاد الدولية من أجل منع تتسلل مجموعات الاستطلاع والتخريب، ولتحييد محاولات تهدف إلى إيصال الأسلحة والذخيرة".وأضاف: "كما تقوم بعض الوحدات والوحدات الفرعية للقوات المسلحة البيلاروسية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى رفع درجات استعدادها القتالي من أجل استبعاد وقوع هجوم مفاجئ ".وأكد كاسينسكي، "أن التقارير حول مشاركة القوات المسلحة البيلاروسية في العملية العسكرية الخاصة في دونباس مزيفة، حيث أن القوات المسلحة البيلاروسية ما زالت موجودة في مناطق انتشارها الدائم، وتقوم بتنفيذ المهام الموكلة لها، وفقا لخطة تدريب القوات المسلحة وحسب اختصاصاتها".هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين، أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي، من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج، لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ، أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية.وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية. موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220224/بدء-العملية-العسكرية-في-دونباس-1059086384.html

https://arabic.sputniknews.com/20220224/الخارجية-الروسية-ما-يجري-في-أوكرانيا-ليس-بداية-حرب-1059106752.html

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