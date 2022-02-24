عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/الدفاع-البيلاروسية-وحدات-في-القوات-المسلحة-تزيد-استعدادها-القتالي-لاستبعاد-هجوم-مفاجئ-1059107772.html
الدفاع البيلاروسية: وحدات في القوات المسلحة تزيد استعدادها القتالي لاستبعاد هجوم مفاجئ
الدفاع البيلاروسية: وحدات في القوات المسلحة تزيد استعدادها القتالي لاستبعاد هجوم مفاجئ
صرح مساعد وزير الدفاع البيلاروسي لشؤون التوجيه الأيديولوجي، ليونيد كاسينسكي، بأن وحدات في القوات المسلحة تقوم باتخاذ إجراءات لرفع درجة استعدادها القتالي من أجل... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T14:34+0000
2022-02-24T14:35+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1058814890_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8301bef45c9a7ea336a49ce8d12af8c4.jpg
قال كاسينسكي في تصريحات نقلتها وزارة الدفاع البيلاروسية على قناتها في "التليغرام" : "يجري اتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف تعزيز قطاعات حدود البلاد الدولية من أجل منع تتسلل مجموعات الاستطلاع والتخريب، ولتحييد محاولات تهدف إلى إيصال الأسلحة والذخيرة".وأضاف: "كما تقوم بعض الوحدات والوحدات الفرعية للقوات المسلحة البيلاروسية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى رفع درجات استعدادها القتالي من أجل استبعاد وقوع هجوم مفاجئ ".وأكد كاسينسكي، "أن التقارير حول مشاركة القوات المسلحة البيلاروسية في العملية العسكرية الخاصة في دونباس مزيفة، حيث أن القوات المسلحة البيلاروسية ما زالت موجودة في مناطق انتشارها الدائم، وتقوم بتنفيذ المهام الموكلة لها، وفقا لخطة تدريب القوات المسلحة وحسب اختصاصاتها".هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين، أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي، من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج، لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ، أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية.وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية. موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/بدء-العملية-العسكرية-في-دونباس-1059086384.html
https://arabic.sputniknews.com/20220224/الخارجية-الروسية-ما-يجري-في-أوكرانيا-ليس-بداية-حرب-1059106752.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1058814890_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_eaa3097ed6f1adcf36fc02d83b54ac3b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

الدفاع البيلاروسية: وحدات في القوات المسلحة تزيد استعدادها القتالي لاستبعاد هجوم مفاجئ

14:34 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 14:35 GMT 24.02.2022)
© REUTERS / BELTAالمناورات العسكرية المشاركة بين قوات الجيش الروسي والجيش البيلاروسي في منطقة موغيليوف، بيلاروسيا 17 فبراير 2022
المناورات العسكرية المشاركة بين قوات الجيش الروسي والجيش البيلاروسي في منطقة موغيليوف، بيلاروسيا 17 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / BELTA
تابعنا عبرGoogle news
صرح مساعد وزير الدفاع البيلاروسي لشؤون التوجيه الأيديولوجي، ليونيد كاسينسكي، بأن وحدات في القوات المسلحة تقوم باتخاذ إجراءات لرفع درجة استعدادها القتالي من أجل استبعاد وقوع هجوم مفاجئ.
قال كاسينسكي في تصريحات نقلتها وزارة الدفاع البيلاروسية على قناتها في "التليغرام" : "يجري اتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف تعزيز قطاعات حدود البلاد الدولية من أجل منع تتسلل مجموعات الاستطلاع والتخريب، ولتحييد محاولات تهدف إلى إيصال الأسلحة والذخيرة".
وأضاف: "كما تقوم بعض الوحدات والوحدات الفرعية للقوات المسلحة البيلاروسية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى رفع درجات استعدادها القتالي من أجل استبعاد وقوع هجوم مفاجئ ".

وأكد كاسينسكي، "أن التقارير حول مشاركة القوات المسلحة البيلاروسية في العملية العسكرية الخاصة في دونباس مزيفة، حيث أن القوات المسلحة البيلاروسية ما زالت موجودة في مناطق انتشارها الدائم، وتقوم بتنفيذ المهام الموكلة لها، وفقا لخطة تدريب القوات المسلحة وحسب اختصاصاتها".
الجنود الروس يقودون الدبابات خلال التدريبات العسكرية في منطقة لينينغراد، روسيا، 14 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
تغطية أحداث دونباس
بدء العملية العسكرية في دونباس
09:22 GMT
هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
وشدد بوتين، أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي، من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج، لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ، أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
تغطية أحداث دونباس
الخارجية الروسية: ما يجري في أوكرانيا ليس بداية حرب
14:25 GMT
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية.
وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية. موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباس09:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала