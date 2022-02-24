https://arabic.sputniknews.com/20220224/الرئيس-الروسي-يطلع-نظيره-الإيراني-على-آخر-مستجدات-الوضع-في-دونباس-1059118893.html

الرئيس الروسي يطلع نظيره الإيراني على آخر مستجدات الوضع في دونباس

الرئيس الروسي يطلع نظيره الإيراني على آخر مستجدات الوضع في دونباس

أفاد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بمبادرة من الجانب الإيراني. 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T18:35+0000

2022-02-24T18:35+0000

2022-02-24T18:35+0000

تغطية أحداث دونباس

روسيا

إيران

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وأطلع بوتين رئيسي على "تطورات الوضع حول أوكرانيا في سياق قرار إجراء عملية عسكرية خاصة لحماية السكان المدنيين في جمهوريات دونباس، وفقًا للقانون الدولي والالتزامات بموجب اتفاقيات الصداقة والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي دونيتسك، ولوغانسك الشعبيتين".من جانبه، أعرب الرئيس الإيراني عن "تفهمه للمخاوف الأمنية الروسية بسبب الأعمال المزعزعة للاستقرار من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".واستعرض الجانبان القضايا المتعلقة بالجهود الدبلوماسية للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة، الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني وتنفيذها بالكامل، ولوحظ أن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن خطة العمل المشتركة الشاملة سيسهم في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين.مع الأخذ في الاعتبار نتائج اجتماع القمة الروسية الإيرانية في موسكو في 19 يناير/ كانون الثاني، تم التأكيد على نية زيادة تعزيز التعاون في مختلف المجالات.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي. وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تُستهدف بأسلحة متناهية الدقة. وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220224/مسؤول-روسي-لا-أحد-يريد-التفاوض-مع-زيلينسكي-1059117249.html

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