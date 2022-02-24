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https://arabic.sputniknews.com/20220224/السفارة-الإيرانية-في-كييف-تدعو-رعاياها-لمغادرة-أوكرانيا-فورا-1059084879.html
السفارة الإيرانية في كييف تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا فورا
السفارة الإيرانية في كييف تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا فورا
دعت السفارة الإيرانية في كييف، رعاياها، اليوم الخميس، لاغتنام أي فرصة لمغادرة أوكرانيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T08:27+0000
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موسكو- سبوتنيك. وشددت السفارة الإيرانية، في بيان لها، على "ضرورة اغتنام جميع المواطنين الإيرانيين والطلاب أي فرصة لمغادرة البلاد".وأكدت أنه "في حال عدم وجود الفرصة لذلك، يمكن للمواطنين الإيرانيين العثور على مأوى في أماكن آمنة توفرها الإدارة الأوكرانية".ونصحت الإيرانيين بتجنب الاقتراب من المراكز العسكرية والحساسة، مؤكدة أن "مشاورات السفارة مع الحكومة الأوكرانية من أجل الحصول على تصريح طيران ستستمر إذا تم رفع القيود عن سماء أوكرانيا المغلقة".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أكد أمس الأربعاء، أن "أزمة أوكرانيا سببها تحريض حلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة على التصعيد"، مشيرا إلى أن تدخل واشنطن في الأزمة لا يساعد على حلها.وقال عبداللهيان، في مؤتمر صحفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، في طهران: "تحريض الناتو هو السبب في أزمة أوكرانيا والتدخلات الأمريكية لا تساعد في حلها"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف: "إيران تشجع جميع الأطراف على حل المشاكل بالطرق السلمية والدبلوماسية، ولا ترى الحرب حلا للأزمة الأوكرانية، وإنما الحل يكون عبر الحوار".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا.
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار إيران

السفارة الإيرانية في كييف تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا فورا

08:27 GMT 24.02.2022
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الوضع في أوكرانيا - أهالي مدينة كييف وضواحيها يغادرونها إلى مناطق أكثر أمانا، 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© Sputnik . Stringer
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دعت السفارة الإيرانية في كييف، رعاياها، اليوم الخميس، لاغتنام أي فرصة لمغادرة أوكرانيا.
موسكو- سبوتنيك. وشددت السفارة الإيرانية، في بيان لها، على "ضرورة اغتنام جميع المواطنين الإيرانيين والطلاب أي فرصة لمغادرة البلاد".

وأكدت أنه "في حال عدم وجود الفرصة لذلك، يمكن للمواطنين الإيرانيين العثور على مأوى في أماكن آمنة توفرها الإدارة الأوكرانية".
ونصحت الإيرانيين بتجنب الاقتراب من المراكز العسكرية والحساسة، مؤكدة أن "مشاورات السفارة مع الحكومة الأوكرانية من أجل الحصول على تصريح طيران ستستمر إذا تم رفع القيود عن سماء أوكرانيا المغلقة".
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أكد أمس الأربعاء، أن "أزمة أوكرانيا سببها تحريض حلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة على التصعيد"، مشيرا إلى أن تدخل واشنطن في الأزمة لا يساعد على حلها.
وقال عبداللهيان، في مؤتمر صحفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، في طهران: "تحريض الناتو هو السبب في أزمة أوكرانيا والتدخلات الأمريكية لا تساعد في حلها"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وأضاف: "إيران تشجع جميع الأطراف على حل المشاكل بالطرق السلمية والدبلوماسية، ولا ترى الحرب حلا للأزمة الأوكرانية، وإنما الحل يكون عبر الحوار".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.
من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا.
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