السفارة الإيرانية في كييف تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا فورا
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في أوكرانيا - أهالي مدينة كييف وضواحيها يغادرونها إلى مناطق أكثر أمانا، 24 فبراير 2022
© Sputnik . Stringer/
دعت السفارة الإيرانية في كييف، رعاياها، اليوم الخميس، لاغتنام أي فرصة لمغادرة أوكرانيا.
موسكو- سبوتنيك. وشددت السفارة الإيرانية، في بيان لها، على "ضرورة اغتنام جميع المواطنين الإيرانيين والطلاب أي فرصة لمغادرة البلاد".
وأكدت أنه "في حال عدم وجود الفرصة لذلك، يمكن للمواطنين الإيرانيين العثور على مأوى في أماكن آمنة توفرها الإدارة الأوكرانية".
وأكدت أنه "في حال عدم وجود الفرصة لذلك، يمكن للمواطنين الإيرانيين العثور على مأوى في أماكن آمنة توفرها الإدارة الأوكرانية".
اطلاعیه شماره سه سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوکراین— IRAN in UKRAINE (@IraninUkraine) February 24, 2022
پیرو اطلاعیه شماره دو سفارت جمهوری اسلامی ایران و با توجه به آخرین تحولات در اوکراین و محدودیتهای اعلام شده از سوی دولت اوکراین، موارد زیر را به ترتیب اولویت اعلام می نماید:
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ونصحت الإيرانيين بتجنب الاقتراب من المراكز العسكرية والحساسة، مؤكدة أن "مشاورات السفارة مع الحكومة الأوكرانية من أجل الحصول على تصريح طيران ستستمر إذا تم رفع القيود عن سماء أوكرانيا المغلقة".
۳- اکیدا توصیه می گردد از نزدیک شدن به مراکز نظامی و حساس اجتناب نمایند.— IRAN in UKRAINE (@IraninUkraine) February 24, 2022
۴- با توجه به اینکه در شرایط کنونی آسمان اوکراین بسته است، رایزنی های سفارت با دولت اوکراین بمنظور کسب مجوز پرواز در صورت رفع محدودیت ها ادامه دارد و مراتب متعاقبا طی اطلاعیههای بعدی اعلام می گردد.
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وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أكد أمس الأربعاء، أن "أزمة أوكرانيا سببها تحريض حلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة على التصعيد"، مشيرا إلى أن تدخل واشنطن في الأزمة لا يساعد على حلها.
وقال عبداللهيان، في مؤتمر صحفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، في طهران: "تحريض الناتو هو السبب في أزمة أوكرانيا والتدخلات الأمريكية لا تساعد في حلها"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وأضاف: "إيران تشجع جميع الأطراف على حل المشاكل بالطرق السلمية والدبلوماسية، ولا ترى الحرب حلا للأزمة الأوكرانية، وإنما الحل يكون عبر الحوار".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.
من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا.