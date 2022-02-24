https://arabic.sputniknews.com/20220224/القوات-الرومانية-تعترض-مقاتلة-أوكرانية-خرقت-مجالها-الجوي-وتجبرها-على-الهبوط-1059082707.html
القوات الرومانية تعترض مقاتلة أوكرانية خرقت مجالها الجوي وتجبرها على الهبوط
القوات الرومانية تعترض مقاتلة أوكرانية خرقت مجالها الجوي وتجبرها على الهبوط
أعلنت وزارة ادفاع الرومانية اعتراض مقاتلة أوكرانية من طراز"سو-27" بعد اختراقها المجال الجوي لرومانيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T07:49+0000
2022-02-24T07:49+0000
2022-02-24T07:49+0000
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وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها الرسمي على الإنرنيت "في يوم الخميس، 24 فبراير، أقلعت طائرتان من طراز F-16 Fighting Falcon من سلاح الجو الروماني التابع للخدمة القتالية للقيادة الجوية لحلف الناتو في حوالي الساعة 6.15 صباحا، لتوضيح الموقف الجوي بخصوص رحلة غير مصرح بها في الجزء الشمالي من رومانيا، تقترب من المجال الجوي".وأضاف البيان "طبقت الطائرتان العسكريتان الرومانيتان بصرامة الإجراءات الوطنية والقواعد الدولية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات، فشرعت في اعتراض الطائرة التي دخلت المجال الجوي الروماني والتعرف عليها بالعين المجردة".وأمس الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في صد العدوان من القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الطيران, أخبار أوكرانيا
القوات الرومانية تعترض مقاتلة أوكرانية خرقت مجالها الجوي وتجبرها على الهبوط
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أعلنت وزارة ادفاع الرومانية اعتراض مقاتلة أوكرانية من طراز"سو-27" بعد اختراقها المجال الجوي لرومانيا.
وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها الرسمي على الإنرنيت "في يوم الخميس، 24 فبراير، أقلعت طائرتان من طراز F-16 Fighting Falcon من سلاح الجو الروماني التابع للخدمة القتالية للقيادة الجوية لحلف الناتو في حوالي الساعة 6.15 صباحا، لتوضيح الموقف الجوي بخصوص رحلة غير مصرح بها في الجزء الشمالي من رومانيا، تقترب من المجال الجوي".
وأضاف البيان "طبقت الطائرتان العسكريتان الرومانيتان بصرامة الإجراءات الوطنية والقواعد الدولية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات، فشرعت في اعتراض الطائرة
التي دخلت المجال الجوي الروماني والتعرف عليها بالعين المجردة".
كما أشار البيان إلى أنه "تمت مرافقة الطائرة، وهي من طراز "سوخوي-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، للهبوط الفوري في قاعدة باكاو الجوية 5، والتي انتهت في 07.05....بعد الهبوط، قدم الطيار العسكري الأوكراني نفسه للسلطات الرومانية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة في هذه الحالات".
وأمس الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في صد العدوان من القوات المسلحة الأوكرانية
، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.
تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.