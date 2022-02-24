https://arabic.sputniknews.com/20220224/القوات-الشعبية-في-لوغانسك-الجيش-الأوكراني-لا-ينفذ-الأوامر-ويترك-مواقعه-1059087288.html

القوات الشعبية في لوغانسك: الجيش الأوكراني لا ينفذ الأوامر ويترك مواقعه

القوات الشعبية في لوغانسك: الجيش الأوكراني لا ينفذ الأوامر ويترك مواقعه

يرفض الجيش الأوكراني على طول خط الاتصال بأكمله بأعداد كبيرة تنفيذ الأوامر ويغادر مواقعه، وفقًا لتقارير القوات الشعبية في لوغانسك. 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T09:27+0000

2022-02-24T09:27+0000

2022-02-24T09:28+0000

تغطية أحداث دونباس

جمهورية لوغانسك الشعبية

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وجاء في بيان على تلغرام: "وفقًا لمعلوماتنا الاستخبارية، يُلاحظ أن الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية على طول خط التماس بأكمله يرفضون بشكل جماعي الامتثال لأوامر القيادة ويتركون المواقع الأمامية".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس، لافتا إلى أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".وقال بوتين إن الدول الرائدة في حلف "الناتو" تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا"، مضيفا أنه "ليس لدى روسيا فرصة سوى الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها".وأمس الأربعاء، طلب رئيسا جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في صد العدوان من القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.

جمهورية لوغانسك الشعبية

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جمهورية لوغانسك الشعبية