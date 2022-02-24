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المجلس الأوروبي يوافق على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا
المجلس الأوروبي يوافق على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا
أعلن المجلس الأوروبي موافقته على فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T21:35+0000
2022-02-24T21:35+0000
روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المجلس الأوروبي، في بيان، إنه وافق على المزيد من التدابير التقييدية ضد روسيا.وأضاف أن "هذه العقوبات تشمل قطاعات المال والطاقة والنقل والسلع ذات الاستخدام المزدوج، وكذلك مراقبة الصادرات وتمويل الصادرات وسياسة إصدار التأشيرات".كما دعا المجلس الأوروبي إلى "إعداد واعتماد حزمة عقوبات فردية واقتصادية إضافية على بيلاروس".يأتي ذلك بعد وقت قليل من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرض عقوبات جديدة على روسيا، قائلا إن العقوبات الجديدة ستكون ذات تأثير كبير على روسيا.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/أمريكا-تطرد-مستشار-السفير-الروسي-بواشنطن-1059123317.html
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روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا

المجلس الأوروبي يوافق على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

21:35 GMT 24.02.2022
© Sputnik . Alexey Nikolsky / الذهاب إلى بنك الصوربويتن يهنئ جهاز المخابرات الخارجية الروسي بالعيد المئوي
بويتن يهنئ جهاز المخابرات الخارجية الروسي بالعيد المئوي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© Sputnik . Alexey Nikolsky
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أعلن المجلس الأوروبي موافقته على فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المجلس الأوروبي، في بيان، إنه وافق على المزيد من التدابير التقييدية ضد روسيا.
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
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21:02 GMT
وأضاف أن "هذه العقوبات تشمل قطاعات المال والطاقة والنقل والسلع ذات الاستخدام المزدوج، وكذلك مراقبة الصادرات وتمويل الصادرات وسياسة إصدار التأشيرات".
كما دعا المجلس الأوروبي إلى "إعداد واعتماد حزمة عقوبات فردية واقتصادية إضافية على بيلاروس".
يأتي ذلك بعد وقت قليل من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرض عقوبات جديدة على روسيا، قائلا إن العقوبات الجديدة ستكون ذات تأثير كبير على روسيا.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.
وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباس09:22 GMT
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