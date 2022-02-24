https://arabic.sputniknews.com/20220224/المستشار-الألماني-السابق-لا-ينبغي-أن-تقطع-أوروبا-جميع-العلاقات-مع-روسيا-1059108647.html

المستشار الألماني السابق: لا ينبغي أن تقطع أوروبا جميع العلاقات مع روسيا

المستشار الألماني السابق: لا ينبغي أن تقطع أوروبا جميع العلاقات مع روسيا

دعا المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر الذي وصف نفسه بصديق شخصي مقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أوروبا بعدم قطع جميع العلاقات مع روسيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T14:58+0000

2022-02-24T14:58+0000

2022-02-24T15:08+0000

روسيا

أخبار ألمانيا

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وكتب شرودر في منشور على موقع "لينكد": "مع العقوبات الضرورية، يجب الحرص على عدم قطع العلاقات السياسية والاقتصادية وعلاقات المجتمع المدني المتبقية بين أوروبا وروسيا بشكل كامل"، بحسب "رويترز".وأضاف: "هناك العديد من الأخطاء في كلا الجانبين، لكن مصالح روسيا الأمنية لا تبرر استخدام الوسائل العسكرية أيضا".ويترأس شرودر لجنة حاملي أسهم "نورد ستريم"، الشركة التي تتولى بناء خط أنابيب الغاز الروسي الممتد إلى أوروبا والتي تواجه عقوبات أوروبية على الرغم من أنه لم يتأثر شخصيا بهذه العقوبات.تأتي تصريحات شرودر في أعقاب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وردا على هذه الخطوة، هدد الاتحاد الأوروبي بفرض مزيد من العقوبات ضد موسكو.

https://arabic.sputniknews.com/20220224/-الدفاع-الروسية-الجنود-الأوكرانيون-يحاولون-الاتفاق-على-ممرات-للخروج-من-منطقة-العمليات-من-دون-أسلحة-1059108305.html

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