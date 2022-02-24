https://arabic.sputniknews.com/20220224/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-أوكرانيا-أبلغتنا-باستيلاء-قوات-مجهولة-على-محطة-تشيرنوبيل-1059121522.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أوكرانيا أبلغتنا باستيلاء قوات مجهولة على محطة تشيرنوبيل
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أوكرانيا أبلغتنا باستيلاء قوات مجهولة على محطة تشيرنوبيل
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الخميس، أن أوكرانيا أبلغت الوكالة بأن "قوات مسلحة مجهولة" استولت على محطة "تشيرنوبيل"... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T19:55+0000
2022-02-24T19:55+0000
2022-02-24T19:55+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103189/34/1031893453_0:93:2048:1245_1920x0_80_0_0_e175a82b569ebe9e51faa5cb48332baf.jpg
فيينا - سبوتنيك. وقال غروسي في بيان: "فيما يتعلق بالوضع في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، أوكرانيا أبلغت الوكالة بأن قوات مسلحة مجهولة سيطرت على جميع المرافق الحكومية التابعة لمحطة تشيرنوبيل".وأشار البيان إلى عدم وقوع أضرار أو مصابين في موقع الحادث.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وردا على هذه الخطوة، فرضت الدول الغربية عقوبات ضد روسيا وهددت بفرض المزيد من العقوبات.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/الرئيس-الإيراني-روسيا-ردت-بشكل-مشروع-على-محاولات-الغرب-تقويض-أمنها-1059121007.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103189/34/1031893453_132:0:1916:1338_1920x0_80_0_0_59eccaf57ef349a68c2d277b9d1705f7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أوكرانيا أبلغتنا باستيلاء قوات مجهولة على محطة تشيرنوبيل
تابعنا عبر
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الخميس، أن أوكرانيا أبلغت الوكالة بأن "قوات مسلحة مجهولة" استولت على محطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية، دون وقوع ضحايا أو خسائر.
فيينا - سبوتنيك. وقال غروسي في بيان: "فيما يتعلق بالوضع في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، أوكرانيا أبلغت الوكالة بأن قوات مسلحة مجهولة سيطرت على جميع المرافق الحكومية التابعة لمحطة تشيرنوبيل".
وأشار البيان إلى عدم وقوع أضرار أو مصابين في موقع الحادث.
وأعلن الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.
وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وردا على هذه الخطوة، فرضت الدول الغربية عقوبات ضد روسيا وهددت بفرض المزيد من العقوبات.