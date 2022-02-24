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https://arabic.sputniknews.com/20220224/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-أوكرانيا-أبلغتنا-باستيلاء-قوات-مجهولة-على-محطة-تشيرنوبيل-1059121522.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أوكرانيا أبلغتنا باستيلاء قوات مجهولة على محطة تشيرنوبيل
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أوكرانيا أبلغتنا باستيلاء قوات مجهولة على محطة تشيرنوبيل
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الخميس، أن أوكرانيا أبلغت الوكالة بأن "قوات مسلحة مجهولة" استولت على محطة "تشيرنوبيل"... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T19:55+0000
2022-02-24T19:55+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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فيينا - سبوتنيك. وقال غروسي في بيان: "فيما يتعلق بالوضع في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، أوكرانيا أبلغت الوكالة بأن قوات مسلحة مجهولة سيطرت على جميع المرافق الحكومية التابعة لمحطة تشيرنوبيل".وأشار البيان إلى عدم وقوع أضرار أو مصابين في موقع الحادث.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وردا على هذه الخطوة، فرضت الدول الغربية عقوبات ضد روسيا وهددت بفرض المزيد من العقوبات.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/الرئيس-الإيراني-روسيا-ردت-بشكل-مشروع-على-محاولات-الغرب-تقويض-أمنها-1059121007.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أوكرانيا أبلغتنا باستيلاء قوات مجهولة على محطة تشيرنوبيل

19:55 GMT 24.02.2022
CC BY 2.0 / Vadim Mouchkin / IAEA / Chernobyl nuclear power plant محطة تشيرنوبل النووية، أوكرانيا 2007
محطة تشيرنوبل النووية، أوكرانيا 2007 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
CC BY 2.0 / Vadim Mouchkin / IAEA / Chernobyl nuclear power plant
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أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الخميس، أن أوكرانيا أبلغت الوكالة بأن "قوات مسلحة مجهولة" استولت على محطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية، دون وقوع ضحايا أو خسائر.
فيينا - سبوتنيك. وقال غروسي في بيان: "فيما يتعلق بالوضع في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، أوكرانيا أبلغت الوكالة بأن قوات مسلحة مجهولة سيطرت على جميع المرافق الحكومية التابعة لمحطة تشيرنوبيل".
الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
الرئيس الإيراني: روسيا ردت بشكل مشروع على محاولات الغرب تقويض أمنها
19:41 GMT
وأشار البيان إلى عدم وقوع أضرار أو مصابين في موقع الحادث.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.
وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وردا على هذه الخطوة، فرضت الدول الغربية عقوبات ضد روسيا وهددت بفرض المزيد من العقوبات.
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- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباس09:22 GMT
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