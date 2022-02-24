https://arabic.sputniknews.com/20220224/بايدن-فرض-العقوبات-على-الرئيس-بوتين-شخصيا-لا-يزال-خيارا-مطروحا-1059120573.html
بايدن: فرض العقوبات على الرئيس بوتين شخصيا لا يزال خيارا مطروحا
بايدن: فرض العقوبات على الرئيس بوتين شخصيا لا يزال خيارا مطروحا
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إمكانية فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا، وذلك على خلفية العملية العسكرية التي شنتها روسيا في... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T19:34+0000
2022-02-24T19:34+0000
2022-02-24T19:34+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
فلاديمير بوتين
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بايدن في كلمة له بشأن الوضع في أوكرانيا، ردا على سؤال حول ما إذا كانت العقوبات الجديدة على روسيا تشمل الرئيس الروسي: "إن فرض العقوبات على بوتين شخصيا لا يزال خيارا مطروحا".وردا على سؤال فيما إذا كان قد قلّل من شأن بوتين، قال: "قلت بوضوح إن بوتين خصم ولم أقلل من شأنه، لديه طموحات أكبر بكثير، هو يريد إحياء الاتحاد السوفييتي ولكن هذا يتنافى مع ما وصل إليه العالم اليوم".واعتبر بايدن أن "الرئيس الروسي اختار طريق الحرب وعليه تحمل تداعياتها".وفيما يتعلق بإمكانية فصل روسيا عن نظام "سويفت" المالي، أكد الرئيس الأمريكي أن "العقوبات المقترحة ضد المصارف الروسية سيكون لها نفس تأثير استبعاد موسكو من نظام سويفت".وجدّد بايدن تأكيده على "عدم مشاركة القوات الأمريكية في العمليات القتالية في أوكرانيا".وأعلن الرئيس الأمريكي "إرسال قوات إضافية إلى ألمانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220224/الرئيس-الروسي-يطلع-نظيره-الإيراني-على-آخر-مستجدات-الوضع-في-دونباس-1059118893.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن: فرض العقوبات على الرئيس بوتين شخصيا لا يزال خيارا مطروحا
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أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إمكانية فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا، وذلك على خلفية العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا.
وقال بايدن في كلمة له بشأن الوضع في أوكرانيا، ردا على سؤال حول ما إذا كانت العقوبات الجديدة على روسيا تشمل الرئيس الروسي: "إن فرض العقوبات على بوتين شخصيا لا يزال خيارا مطروحا".
وردا على سؤال فيما إذا كان قد قلّل من شأن بوتين، قال: "قلت بوضوح إن بوتين خصم ولم أقلل من شأنه، لديه طموحات أكبر بكثير، هو يريد إحياء الاتحاد السوفييتي ولكن هذا يتنافى مع ما وصل إليه العالم اليوم".
واعتبر بايدن أن "الرئيس الروسي اختار طريق الحرب وعليه تحمل تداعياتها".
وفيما يتعلق بإمكانية فصل روسيا عن نظام "سويفت" المالي، أكد الرئيس الأمريكي أن "العقوبات المقترحة ضد المصارف الروسية سيكون لها نفس تأثير استبعاد موسكو من نظام سويفت".
وجدّد بايدن
تأكيده على "عدم مشاركة القوات الأمريكية في العمليات القتالية في أوكرانيا".
وأعلن الرئيس الأمريكي "إرسال قوات إضافية إلى ألمانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".