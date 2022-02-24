https://arabic.sputniknews.com/20220224/بايدن-أوكرانيا-تعرضت-لهجوم-روسي-وواشنطن-وحلفاؤها-سيردون-بشكل-موحد-1059077310.html

بايدن: أوكرانيا تعرضت لهجوم روسي وواشنطن وحلفاؤها سيردون بشكل موحد

بايدن: أوكرانيا تعرضت لهجوم روسي وواشنطن وحلفاؤها سيردون بشكل موحد

حمل الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا مسؤولية العواقب التي ستترتب على ما وصفه بهجوم روسيا "غير المبرر" على أوكرانيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T05:17+0000

2022-02-24T05:17+0000

2022-02-24T05:17+0000

العالم

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وقال بايدن : "سترد الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها بطريقة موحدة وحاسمة على الهجوم الروسي على أوكرانيا"، مشيرا إلى ان "شعب أوكرانيا تعرض لهجوم غير مبرر من قبل القوات الروسية".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".وقال بوتين إن الدول الرائدة في حلف "الناتو" تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا"، مضيفا أنه "ليس لدى روسيا فرصة بخلاف الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها".وأمس الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في صد العدوان من القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.

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العالم