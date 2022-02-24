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https://arabic.sputniknews.com/20220224/جونسون-سنستبعد-البنوك-الروسية-من-منظومة-المال-البريطانية-وسنمنع-الروس-من-الوصول-إلى-الإسترليني-1059117150.html
جونسون: سنستبعد البنوك الروسية من منظومة المال البريطانية
جونسون: سنستبعد البنوك الروسية من منظومة المال البريطانية
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن حزمة عقوبات تعتزم بلاده وحلفاؤها فرضها على روسيا، على خلفية تحركات الأخيرة العسكرية تجاه أوكرانيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T17:15+0000
2022-02-24T17:40+0000
بريطانيا
روسيا
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القاهرة- سبوتنيك. جاء ذلك في خطاب ألقاه رئيس الوزراء أمام مجلس العموم البريطاني، اليوم الخميس.وعن هذه العقوبات، قال جونسون: "سنستبعد البنوك الروسية من منظومة المال البريطانية وسنمنع الروس من الوصول إلى الجنيه الإسترليني".وأضاف جونسون: "في اجتماع مجموعة السبع اتفقنا على تعظيم التكلفة على روسيا وإنهاء الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي... وسنجمد أصول أكثر من 100 فرد وكيان روسي جديد بالإضافة إلى المائة المعلن عنهم سابقا".وتابع جونسون: "سنمنع الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" من الوصول إلى بريطانيا بالإضافة إلى فرض قيود على التجارة مع موسكو وحظر على الصادرات، وسنصدر تشريعات لحظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا بما في ذلك المعدات التكنولوجية والرقائق الإلكترونية وسنعرض تلك التشريعات الأسبوع المقبل".وزعم جونسون أن "البورصة الروسية تراجعت بنسبة 45 في المئة وخسرت 255 مليار دولار في يوم واحد".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وردا على هذه الخطوة، هدد الاتحاد الأوروبي بفرض مزيد من العقوبات ضد موسكو.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/مسؤول-روسي-لا-أحد-يريد-التفاوض-مع-زيلينسكي-1059117249.html
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بريطانيا, روسيا

جونسون: سنستبعد البنوك الروسية من منظومة المال البريطانية

17:15 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 17:40 GMT 24.02.2022)
© REUTERS / POOLرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / POOL
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يتبع
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن حزمة عقوبات تعتزم بلاده وحلفاؤها فرضها على روسيا، على خلفية تحركات الأخيرة العسكرية تجاه أوكرانيا.
القاهرة- سبوتنيك. جاء ذلك في خطاب ألقاه رئيس الوزراء أمام مجلس العموم البريطاني، اليوم الخميس.
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17:20 GMT
وعن هذه العقوبات، قال جونسون: "سنستبعد البنوك الروسية من منظومة المال البريطانية وسنمنع الروس من الوصول إلى الجنيه الإسترليني".
وأضاف جونسون: "في اجتماع مجموعة السبع اتفقنا على تعظيم التكلفة على روسيا وإنهاء الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي... وسنجمد أصول أكثر من 100 فرد وكيان روسي جديد بالإضافة إلى المائة المعلن عنهم سابقا".
وتابع جونسون: "سنمنع الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" من الوصول إلى بريطانيا بالإضافة إلى فرض قيود على التجارة مع موسكو وحظر على الصادرات، وسنصدر تشريعات لحظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا بما في ذلك المعدات التكنولوجية والرقائق الإلكترونية وسنعرض تلك التشريعات الأسبوع المقبل".
وزعم جونسون أن "البورصة الروسية تراجعت بنسبة 45 في المئة وخسرت 255 مليار دولار في يوم واحد".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.
وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وردا على هذه الخطوة، هدد الاتحاد الأوروبي بفرض مزيد من العقوبات ضد موسكو.
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