https://arabic.sputniknews.com/20220224/خبير-العملية-العسكرية-الروسية-في-دونباس-محددة-الزمان-والمكان-ولن-تتعدى-لوغانسك-ودونيتسك-1059103942.html

خبير: العملية العسكرية الروسية في دونباس محددة الزمان والمكان ولن تتعدى لوغانسك ودونيتسك

خبير: العملية العسكرية الروسية في دونباس محددة الزمان والمكان ولن تتعدى لوغانسك ودونيتسك

يرى الخبير الاستراتيجي اللبناني، العميد الركن إلياس حنا، أن العملية العسكرية الروسية في إقليم دونباس، محددة الزمان والمكان والأهداف، ولن تتعدى منطقتي لوغانسك... 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T13:35+0000

2022-02-24T13:35+0000

2022-02-24T13:35+0000

تغطية أحداث دونباس

أخبار أوكرانيا

أخبار روسيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059094869_43:0:735:389_1920x0_80_0_0_a25285dbf6cc590d2745e82204a6df2b.jpg

بيروت - سبوتنيك. وقال حنا، لوكالة "سبوتنيك": "إننا أمام عملية عسكرية محددة الزمان والمكان والأهداف، ولن تتعدى منطقتي دونيتسك ولوغانسك".وأضاف: "بطبيعة الحال، تم فتح كل الجبهات في بداية المعركة، من أجل خلخلة كل الجبهات، ولا سيما البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا"؛ لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو تثبيت السيطرة على هاتين المنطقتين، و"جعلهما جزءا من منطقة نفوذ روسيا".وأشار حنا أيضا إلى أنه يستبعد "أي محاولة للخروج من الحدود الإدارية لمنطقتي دونيتسك ولوغانسك".واسترجع الخبير اللبناني تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه، حيث أكد أن روسيا لن تحتل أوكرانيا ولن تدخل كييف.وعلق قائلا: "بوتين لا يريد رمي أوكرانيا في أحضان الناتو، ولكن لن يكون بمقدوره وضعها في حضنه بالكامل. هو يريد فرض وقائع تبرر الخطاب العالي السقف، وهذا الحشد العسكري الكبير على مدى شهر تقريبا".الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو، باءت بالفشل.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد فورا على أي محاولة من الخارج لإعاقة العملية العسكرية، مما قد يؤدي إلى نتائج لم يواجهها أبدا في التاريخ، أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أكد أن روسيا لا تتخذ إجراءات ضد شعب أوكرانيا؛ ولكن ضد الطغمة العسكرية، التي استولت على السلطة في كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220224/القوات-الشعبية-في-لوغانسك-الجيش-الأوكراني-لا-ينفذ-الأوامر-ويترك-مواقعه-1059087288.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم