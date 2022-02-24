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https://arabic.sputniknews.com/20220224/رئيس-الجالية-المصرية-في-أوكرانيا-يؤكد-سلامة-جميع-أفرادها-1059121960.html
رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا يؤكد سلامة جميع أفرادها
رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا يؤكد سلامة جميع أفرادها
أكد علي فاروق رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، اليوم الخميس، سلامة جميع أفراد الجالية في جميع المدن الأوكرانية. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T20:12+0000
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أخبار أوكرانيا
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وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، تواصلت مع فاروق للاطمئنان على الجالية، مشيرا إلى أن الأخير أكد سلامة جميع أفراد الجالية.وعقدت الوزيرة اجتماعا مع 60 مصريا في أوكرانيا من بينهم مواطنون وطلاب يمثلون غالبية أفراد الجالية، عبر تطبيق "زووم".وشهد الاجتماع اطمئنان الوزيرة عليهم والوقوف على جميع احتياجات الجالية في مختلف مدن أوكرانيا، في ظل المستجدات المتعاقبة على الوضع هناك.ويأتي ذلك عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وردا على هذه الخطوة، فرضت الدول الغربية عقوبات ضد روسيا وهددت بفرض المزيد من العقوبات.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/كندا-تفرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-1059119722.html
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أخبار أوكرانيا, مصر

رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا يؤكد سلامة جميع أفرادها

20:12 GMT 24.02.2022
© AFP 2022 / Khaled Desoukiالعلم المصري
العلم المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© AFP 2022 / Khaled Desouki
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أكد علي فاروق رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، اليوم الخميس، سلامة جميع أفراد الجالية في جميع المدن الأوكرانية.
وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، تواصلت مع فاروق للاطمئنان على الجالية، مشيرا إلى أن الأخير أكد سلامة جميع أفراد الجالية.
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
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18:56 GMT
وعقدت الوزيرة اجتماعا مع 60 مصريا في أوكرانيا من بينهم مواطنون وطلاب يمثلون غالبية أفراد الجالية، عبر تطبيق "زووم".
وشهد الاجتماع اطمئنان الوزيرة عليهم والوقوف على جميع احتياجات الجالية في مختلف مدن أوكرانيا، في ظل المستجدات المتعاقبة على الوضع هناك.
ويأتي ذلك عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.
وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وردا على هذه الخطوة، فرضت الدول الغربية عقوبات ضد روسيا وهددت بفرض المزيد من العقوبات.
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- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباس09:22 GMT
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