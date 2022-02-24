https://arabic.sputniknews.com/20220224/زيلينسكي-يعلن-التعبئة-العامة-في-أوكرانيا--1059125312.html

الرئيس الأوكراني يعلن التعبئة العامة في البلاد

الرئيس الأوكراني يعلن التعبئة العامة في البلاد

أصدر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مرسوما أعلن بموجبه التعبئة العامة في أوكرانيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في بلاده. 24.02.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار أوكرانيا

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كييف - سبوتنيك.. وبحسب المرسوم، فقد تم اتخاذ هذا القرار بسبب "العدوان العسكري الروسي ضد أوكرانيا وضمان الدفاع عن الدولة، والحفاظ على الاستعداد القتالي والتعبئة للقوات الأوكرانية والتشكيلات العسكرية الرديفة".وأكد المرسوم الذي نشر على الموقع الإلكتروني لزيلنسكي أن التعبئة العامة ستتم في غضون 90 يوما من دخول المرسوم حيز التنفيذ.وأعلن زيلينسكي أمس الخميس فرض الأحكام العرفية في عموم أوكرانيا، بعد بدء العملية العسكرية الروسية في بلاده.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.

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