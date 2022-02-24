https://arabic.sputniknews.com/20220224/غوتيريش-يعتبر-أن-قرارات-الأيام-المقبلة-ستحدد-شكل-عالمنا-1059120719.html
غوتيريش يعتبر أن قرارات الأيام المقبلة ستحدد شكل عالمنا
غوتيريش يعتبر أن قرارات الأيام المقبلة ستحدد شكل عالمنا
صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للصحفيين بأن "قرارات الأيام المقبلة بشأن الوضع في أوكرانيا ستكون حاسمة بالنسبة للعالم". 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T19:37+0000
2022-02-24T19:37+0000
2022-02-24T19:37+0000
تغطية أحداث دونباس
أنطونيو غوتيريش
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
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وقال غوتيريش إن "حماية المدنيين يجب أن تكون الأولوية العليا".وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنه "بالإضافة إلى ذلك، يجب احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان".وتابع غوتيريش: "قرارات الأيام المقبلة ستحدد شكل عالمنا وستؤثر بشكل مباشر على حياة ملايين الأرواح، ولم يفت الأوان بعد لإنقاذ هذا الجيل من ويلات الحرب، نحن بحاجة إلى السلام".ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى "إعادة القوات إلى روسيا ومنع وقوع أسوأ حرب في أوروبا منذ بداية هذا القرن".وقال للصحفيين: "في الظروف الحالية، يجب أن أقول: "الرئيس بوتين، باسم الإنسانية، أعد قواتك إلى روسيا. باسم الإنسانية، لا تدع أسوأ حرب منذ بداية القرن تقع".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/بايدن-العقوبات-الأمريكية-الجديدة-على-موسكو-تشمل-4-بنوك-أساسية-في-روسيا-1059119963.html
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سبوتنيك عربي
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أنطونيو غوتيريش, روسيا, منظمة الأمم المتحدة
غوتيريش يعتبر أن قرارات الأيام المقبلة ستحدد شكل عالمنا
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صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للصحفيين بأن "قرارات الأيام المقبلة بشأن الوضع في أوكرانيا ستكون حاسمة بالنسبة للعالم".
وقال غوتيريش إن "حماية المدنيين يجب أن تكون الأولوية العليا".
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنه "بالإضافة إلى ذلك، يجب احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان".
وتابع غوتيريش: "قرارات الأيام المقبلة ستحدد شكل عالمنا وستؤثر بشكل مباشر على حياة ملايين الأرواح، ولم يفت الأوان بعد لإنقاذ هذا الجيل من ويلات الحرب، نحن بحاجة إلى السلام".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى "إعادة القوات إلى روسيا ومنع وقوع أسوأ حرب في أوروبا منذ بداية هذا القرن".
وقال للصحفيين
: "في الظروف الحالية، يجب أن أقول: "الرئيس بوتين، باسم الإنسانية، أعد قواتك إلى روسيا. باسم الإنسانية، لا تدع أسوأ حرب منذ بداية القرن تقع".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.