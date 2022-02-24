https://arabic.sputniknews.com/20220224/كوريا-الجنوبية-تعلن-مشاركتها-في-العقوبات-ضد-روسيا-1059088754.html
كوريا الجنوبية تعلن مشاركتها في العقوبات ضد روسيا
كوريا الجنوبية تعلن مشاركتها في العقوبات ضد روسيا
قال الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، اليوم الخميس، إن بلاده ستنضم إلى العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على روسيا بسبب "غزوها المسلح لأوكرانيا"، على حد... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T09:51+0000
2022-02-24T09:51+0000
2022-02-24T09:51+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104202/48/1042024837_0:350:6720:4130_1920x0_80_0_0_d372efc4f1a89ac3a835eef69bbd5cf7.jpg
ونقلت "فرانس برس" عن مون كلمته في بيان أصدره البيت الأزرق الرئاسي في سيئول، قال فيه "يجب ضمان سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها، ستدعم كوريا الجنوبية وستشارك في جهود المجتمع الدولي، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية".وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت، أمس الأربعاء، أنها لا تنظر في تقديم الدعم العسكري أو إرسال أي قوات، على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.وحسب وكالة "يونهاب"، قال مسؤول في المكتب الرئاسي للصحفيين: "نراجع الأوضاع المتوقعة في المستقبل ومدى تأثيرها على بلادنا، غير أن الدعم العسكري وإرسال قوات خارج حساباتنا".في سياق متصل، قال المرشح الرئاسي عن الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، اليوم الخميس، إن الأزمة المتصاعدة في أوكرانيا تشكل خطرا على الاقتصاد الكوري الجنوبي من خلال تعطيل عمليات التوريد وتراجع أسعار الأسهم.وأوضح لي جاي ميونغ، إنه على الرغم من الأزمة "قائمة في بلد يقع في النصف الآخر من العالم، لكن أسعار أسهمنا ستنخفض بسبب تعطيل ما يسمى بسلسلة التوريد العالمية والنظام الاقتصادي الدولي، فالتنمية الاقتصادية لجمهورية كوريا في خطر".أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104202/48/1042024837_374:0:6347:4480_1920x0_80_0_0_cd1708e67329b08c4bc8367ce80136fc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
كوريا الجنوبية تعلن مشاركتها في العقوبات ضد روسيا
تابعنا عبر
قال الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، اليوم الخميس، إن بلاده ستنضم إلى العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على روسيا بسبب "غزوها المسلح لأوكرانيا"، على حد تعبيره.
ونقلت "فرانس برس" عن مون كلمته في بيان أصدره البيت الأزرق الرئاسي في سيئول، قال فيه "يجب ضمان سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها، ستدعم كوريا الجنوبية وستشارك في جهود المجتمع الدولي، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية".
وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت، أمس الأربعاء، أنها لا تنظر في تقديم الدعم العسكري
أو إرسال أي قوات، على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وحسب وكالة "يونهاب"، قال مسؤول في المكتب الرئاسي للصحفيين: "نراجع الأوضاع المتوقعة في المستقبل ومدى تأثيرها على بلادنا، غير أن الدعم العسكري وإرسال قوات خارج حساباتنا".
في سياق متصل، قال المرشح الرئاسي
عن الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، اليوم الخميس، إن الأزمة المتصاعدة في أوكرانيا تشكل خطرا على الاقتصاد الكوري الجنوبي من خلال تعطيل عمليات التوريد وتراجع أسعار الأسهم.
وأوضح لي جاي ميونغ، إنه على الرغم من الأزمة "قائمة في بلد يقع في النصف الآخر من العالم، لكن أسعار أسهمنا ستنخفض بسبب تعطيل ما يسمى بسلسلة التوريد العالمية والنظام الاقتصادي الدولي، فالتنمية الاقتصادية لجمهورية كوريا في خطر".
أعلن الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.