https://arabic.sputniknews.com/20220224/كوريا-الجنوبية-تعلن-مشاركتها-في-العقوبات-ضد-روسيا-1059088754.html

كوريا الجنوبية تعلن مشاركتها في العقوبات ضد روسيا

كوريا الجنوبية تعلن مشاركتها في العقوبات ضد روسيا

قال الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، اليوم الخميس، إن بلاده ستنضم إلى العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على روسيا بسبب "غزوها المسلح لأوكرانيا"، على حد... 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T09:51+0000

2022-02-24T09:51+0000

2022-02-24T09:51+0000

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ونقلت "فرانس برس" عن مون كلمته في بيان أصدره البيت الأزرق الرئاسي في سيئول، قال فيه "يجب ضمان سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها، ستدعم كوريا الجنوبية وستشارك في جهود المجتمع الدولي، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية".وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت، أمس الأربعاء، أنها لا تنظر في تقديم الدعم العسكري أو إرسال أي قوات، على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.وحسب وكالة "يونهاب"، قال مسؤول في المكتب الرئاسي للصحفيين: "نراجع الأوضاع المتوقعة في المستقبل ومدى تأثيرها على بلادنا، غير أن الدعم العسكري وإرسال قوات خارج حساباتنا".في سياق متصل، قال المرشح الرئاسي عن الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، اليوم الخميس، إن الأزمة المتصاعدة في أوكرانيا تشكل خطرا على الاقتصاد الكوري الجنوبي من خلال تعطيل عمليات التوريد وتراجع أسعار الأسهم.وأوضح لي جاي ميونغ، إنه على الرغم من الأزمة "قائمة في بلد يقع في النصف الآخر من العالم، لكن أسعار أسهمنا ستنخفض بسبب تعطيل ما يسمى بسلسلة التوريد العالمية والنظام الاقتصادي الدولي، فالتنمية الاقتصادية لجمهورية كوريا في خطر".أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.

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