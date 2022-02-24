https://arabic.sputniknews.com/20220224/لوكاشينكو-قواتنا-لا-تشارك-في-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-في-أوكرانيا-1059085533.html
لوكاشينكو: قواتنا لا تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
لوكاشينكو: قواتنا لا تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن القوات البيلاروسية لا تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T08:48+0000
2022-02-24T08:48+0000
2022-02-24T08:48+0000
أخبار أوكرانيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وقال لوكاشينكو في اجتماع عملياتي مع الجيش، اليوم الخمس، "لقد قرأت: في حوالي الساعة الخامسة صباحا، تعرضت حدود الدولة الأوكرانية في منطقة روسيا وبيلاروسيا لهجوم من قبل القوات الروسية المدعومة من بيلاروسيا... أوغاد متطرفون! قواتنا لا تشارك في هذه العملية"، وفق وكالة "بلتا" الحكومية.وأمس الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في صد العدوان من القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية
لوكاشينكو: قواتنا لا تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
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قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن القوات البيلاروسية لا تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقال لوكاشينكو في اجتماع عملياتي مع الجيش، اليوم الخمس، "لقد قرأت: في حوالي الساعة الخامسة صباحا، تعرضت حدود الدولة الأوكرانية في منطقة روسيا وبيلاروسيا لهجوم من قبل القوات الروسية المدعومة من بيلاروسيا... أوغاد متطرفون! قواتنا لا تشارك في هذه العملية"، وفق وكالة "بلتا" الحكومية.
وأمس الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في صد العدوان من القوات المسلحة الأوكرانية
، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.
تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.