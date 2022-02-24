https://arabic.sputniknews.com/20220224/ما-هي-الفورة-التي-تسببت-في-انتفاضة-الأسرى-الفلسطينيين-1059113188.html
ما هي "الفورة" التي تسببت في انتفاضة الأسرى الفلسطينيين
ما هي "الفورة" التي تسببت في انتفاضة الأسرى الفلسطينيين
ترددت كثيرا مفردة "الفورة"، أثناء الحديث عن انتفاضة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، والتي بدأت في الـ6 من فبراير/ شباط الجاري. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T16:13+0000
2022-02-24T16:13+0000
2022-02-24T16:13+0000
أخبار فلسطين اليوم
السجون الإسرائيلية
أسير
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فما هي تلك "الفورة"، ولماذا صار المساس بها أحد مسببات "انتفاضة الأسرى"، وكيف استطاع الأسرى الفلسطنيون أن يخلقوا من خلالها فعالياتهم، وطرائق مقاومتهم للسلطات الإسرائيلية داخل السجون؟.حسب ما نشره نادي الأسير الفلسطيني عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد أكد أن الفورة المقصود بها ساحة السجن، والتي يخرج فيها الأسرى للتريض، حيث شكلت جزءا مركزيا من حياة المعتقلين اليومية، حسب تعبير بيان النادي.واوضح أن "معركة (انتفاضة الأسرى) التي بدأت في السادس من فبراير الجاري، جاءت بعد أن أعلنت الإدارة عن قرارها بتقليص مدة الفورة (الخروج إلى ساحة السّجن) والتحكم بأعداد الأسرى أثناء الخروج، حيث تشكّل (الفورة) جزءًا مركزيّا من الحياة الاعتقالية اليومية، كحيز استطاع الأسرى عبره بناء أدوات نضالية ومعرفية، وتحول هذا الحيز بفاعلية الأسرى، إلى ملتقى تُبنى فيه معارف ونضال وعلاقات اجتماعية، وتساهم في تنظيم الحياة الاعتقالية اليومية للأسرى، عدا عن الأهمية لصحة الأسير الجسدية والنفسية".ولفت البيان إلى أنّ "محاولة الإدارة فرض مزيد من التّحكم بالمدة وكذلك بأعداد الأسرى، هو جزء من محاولات فرض مزيد من السّيطرة والرّقابة على الأسرى، فعادة الأسرى يُسمح لهم بالخروج لساحة السّجن من السابعة صباحًا حتّى الـ11 ظهرًا، والمرة الثانية من الساعة الـ1 ظهرًا حتى الساعة الخامسة مساءً، إلا أنّ الجديد في قرار الإدارة أنها لا تريد السماح للأسرى بتنظيم هذا العدد تلقائياً".وأشار إلى أن إدارة السجون "ترغب في تقليص الوقت وتقسيمه إلى نصفين، بحيث تختار الإدارة رقم الغرفة والأسرى المتواجدين للخروج للفورة وتقسم العدد إلى نصفين وفقاً لرقم الغرفة وليس للعدد الإجمالي، مما يضيق على النصف الآخر ليبقى داخل الغرف دون حرية اختيار للخروج مع المجموعة الأولى".وأكد البيان أن "إدارة السّجن، بما تملكه من أدوات، تسعى إلى السّيطرة على مجريات الحياة اليومية، بحيث يؤثر ذلك على الأوضاع النفسية لهذه الفئة المتقدمة في النضال ضد مشروع الاحتلال، وما موضوع (الفورة)، إلا جزء من هذا الاستهداف المتواصل".وختم بيان نادي الأسير مؤكدا أن "قضية ساحة السجن، هي مقدمة لمحاولات من إدارة السجون سلب الأسرى منجزاتهم التي حققوها عبر نضال طويل، لذلك ندعو أبناء شعبنا لإسنادهم في معركتهم التي تشكل استمرارًا لنهج المواجهة المستمرة ضد السّجان".
https://arabic.sputniknews.com/20220218/مسؤول-بهيئة-الأسرى-إسرائيل-تنصلت-من-وعودها-والمعتقلون-ذاهبون-لإضراب-مفتوح-عن-الطعام-1058813928.html
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أخبار فلسطين اليوم, السجون الإسرائيلية, أسير
ما هي "الفورة" التي تسببت في انتفاضة الأسرى الفلسطينيين
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ترددت كثيرا مفردة "الفورة"، أثناء الحديث عن انتفاضة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، والتي بدأت في الـ6 من فبراير/ شباط الجاري.
فما هي تلك "الفورة"، ولماذا صار المساس بها أحد مسببات "انتفاضة الأسرى"، وكيف استطاع الأسرى الفلسطنيون
أن يخلقوا من خلالها فعالياتهم، وطرائق مقاومتهم للسلطات الإسرائيلية داخل السجون؟.
حسب ما نشره نادي الأسير الفلسطيني
عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد أكد أن الفورة المقصود بها ساحة السجن، والتي يخرج فيها الأسرى للتريض، حيث شكلت جزءا مركزيا من حياة المعتقلين اليومية، حسب تعبير بيان النادي.
واوضح أن "معركة (انتفاضة الأسرى) التي بدأت في السادس من فبراير الجاري، جاءت بعد أن أعلنت الإدارة عن قرارها بتقليص مدة الفورة (الخروج إلى ساحة السّجن) والتحكم بأعداد الأسرى أثناء الخروج، حيث تشكّل (الفورة) جزءًا مركزيّا من الحياة الاعتقالية اليومية، كحيز استطاع الأسرى عبره بناء أدوات نضالية ومعرفية، وتحول هذا الحيز بفاعلية الأسرى، إلى ملتقى تُبنى فيه معارف ونضال وعلاقات اجتماعية، وتساهم في تنظيم الحياة الاعتقالية اليومية للأسرى، عدا عن الأهمية لصحة الأسير الجسدية والنفسية".
وأشار إلى أنه "وفي كل مرحلة من المراحل التاريخية، كان مطلب زيادة مدة الفورة، وكذلك زيادة مساحة ساحة السّجن، مطلبًا بارزًا في كافة المعارك والإضرابات التي خاضها الأسرى على مدار عقود، وذلك للأهمية التي أوضحناها سابقًا، وسنجد أن ساحة السّجن بشكلها وبنيتها مختلفة من سجن لآخر وهذا مرتبط بالبناء الهندسيّ للسّجن القائم
على أساس فرض أكبر قدر ممكن من السّيطرة والرّقابة على الأسرى، وهذا الاختلاف في البنية مرتبط أساسًا في سياسة التّصنيف التي تحاول إدارة السّجون فرضها على كافة أشكال تعاملها وسياستها مع الأسرى بحيث تخلق حالة من التّفاوت في ظروف الحياة الاعتقالية".
ولفت البيان إلى أنّ "محاولة الإدارة فرض مزيد من التّحكم بالمدة وكذلك بأعداد الأسرى، هو جزء من محاولات فرض مزيد من السّيطرة والرّقابة على الأسرى، فعادة الأسرى يُسمح لهم بالخروج لساحة السّجن من السابعة صباحًا حتّى الـ11 ظهرًا، والمرة الثانية من الساعة الـ1 ظهرًا حتى الساعة الخامسة مساءً، إلا أنّ الجديد في قرار الإدارة أنها لا تريد السماح للأسرى بتنظيم هذا العدد تلقائياً".
وأشار إلى أن إدارة السجون "ترغب في تقليص الوقت وتقسيمه إلى نصفين، بحيث تختار الإدارة رقم الغرفة والأسرى المتواجدين للخروج للفورة وتقسم العدد إلى نصفين وفقاً لرقم الغرفة
وليس للعدد الإجمالي، مما يضيق على النصف الآخر ليبقى داخل الغرف دون حرية اختيار للخروج مع المجموعة الأولى".
وأوضح أنه "يضاف إلى جملة الأهداف التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها، هدف مركزيّ ألا وهو ضرب صيغة الحياة الجماعية للأسرى على الصعيدين التنظيمي، والاعتقالي، وتقليص دور الأطر القيادية في تصميم نظام الحياة اليومية مما سينعكس سلبًا على قدرة الأسرى على تنظيم برامجهم التّنظيمية والاعتقالية والثقافية والاجتماعية والتعليمية".
وأكد البيان أن "إدارة السّجن
، بما تملكه من أدوات، تسعى إلى السّيطرة على مجريات الحياة اليومية، بحيث يؤثر ذلك على الأوضاع النفسية لهذه الفئة المتقدمة في النضال ضد مشروع الاحتلال، وما موضوع (الفورة)، إلا جزء من هذا الاستهداف المتواصل".
وختم بيان نادي الأسير مؤكدا أن "قضية ساحة السجن، هي مقدمة لمحاولات من إدارة السجون سلب الأسرى منجزاتهم التي حققوها عبر نضال طويل، لذلك ندعو أبناء شعبنا لإسنادهم في معركتهم التي تشكل استمرارًا لنهج المواجهة المستمرة ضد السّجان".