https://arabic.sputniknews.com/20220224/مصدر-لـسبوتنيك-أوكرانيا-لم-تخطر-روسيا-بقطع-العلاقات-الدبلوماسية-معها-1059101604.html
مصدر لـ"سبوتنيك": أوكرانيا لم تخطر روسيا بقطع العلاقات الدبلوماسية معها
مصدر لـ"سبوتنيك": أوكرانيا لم تخطر روسيا بقطع العلاقات الدبلوماسية معها
قال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن "الجانب الروسي لم يتلق إخطارًا من كييف بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا". 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T13:16+0000
2022-02-24T13:16+0000
2022-02-24T13:16+0000
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وصرحت وزارة الخارجية الأوكرانية أنها "بدأت بتوجيه من الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إجراءات قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، وفقًا لقواعد القانون الدولي".وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أنها استدعت القائم بأعمال أوكرانيا لدى روسيا الاتحادية إلى كييف للتشاور وبدأت في إجلاء موظفي السفارة الأوكرانية في موسكو.وذكر موقع الوزارة على الإنترنت في بيان أن "وزارة الخارجية الأوكرانية استدعت إلى كييف القائم بالأعمال الأوكراني في روسيا، فاسيل بوكوتيلو للتشاور وبدأت في إخلاء السفارة الأوكرانية في موسكو".وأكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن "قطع العلاقات مع أوكرانيا ليس خيارا لها".وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أكدت الوزارة أن "قطع العلاقات الدبلوماسية هو النتيجة المنطقية لسياسة الروسوفوبيا لسلطات كييف".وأضافت الوزارة: "هذا ليس خيارنا، وقطع العلاقات الدبلوماسية هو النتيجة المنطقية لسياسة الروسوفوبيا الهادفة لسلطات كييف، بدءا من الانقلاب الدموي لعام 2014، وانهيار معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة في عام 2018 ومجموعة كاملة من القوانين التي تهدف إلى التمييز ضد حقوق وحريات السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220224/الخارجية-الأوكرانية-تعلن-قطع-العلاقات-الدبلوماسية-مع-روسيا-1059099785.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مصدر لـ"سبوتنيك": أوكرانيا لم تخطر روسيا بقطع العلاقات الدبلوماسية معها
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قال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن "الجانب الروسي لم يتلق إخطارًا من كييف بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا".
وصرحت وزارة الخارجية الأوكرانية أنها "بدأت بتوجيه من الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إجراءات قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، وفقًا لقواعد القانون الدولي".
وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أنها استدعت القائم بأعمال أوكرانيا لدى روسيا الاتحادية إلى كييف للتشاور وبدأت في إجلاء موظفي السفارة الأوكرانية في موسكو.
وذكر موقع الوزارة على الإنترنت في بيان أن "وزارة الخارجية الأوكرانية استدعت إلى كييف القائم بالأعمال الأوكراني في روسيا، فاسيل بوكوتيلو للتشاور وبدأت في إخلاء السفارة الأوكرانية في موسكو".
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن "قطع العلاقات مع أوكرانيا ليس خيارا لها".
وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أكدت الوزارة
أن "قطع العلاقات الدبلوماسية هو النتيجة المنطقية لسياسة الروسوفوبيا لسلطات كييف".
وأضافت الوزارة: "هذا ليس خيارنا، وقطع العلاقات الدبلوماسية هو النتيجة المنطقية لسياسة الروسوفوبيا الهادفة لسلطات كييف، بدءا من الانقلاب الدموي لعام 2014، وانهيار معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة في عام 2018 ومجموعة كاملة من القوانين التي تهدف إلى التمييز ضد حقوق وحريات السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا".