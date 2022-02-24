https://arabic.sputniknews.com/20220224/وزير-المالية-الألماني-فصل-روسيا-عن-شبكة-سويفت-قيد-النظر-1059125147.html
وزير المالية الألماني: فصل روسيا عن شبكة سويفت قيد النظر
وزير المالية الألماني: فصل روسيا عن شبكة سويفت قيد النظر
قال كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني، الخميس، إن فصل روسيا عن شبكة المدفوعات الدولية "سويفت" أحد الخيارات التي يجري النظر فيها. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T22:03+0000
2022-02-24T22:03+0000
2022-02-24T22:03+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/1054841760_0:0:1617:910_1920x0_80_0_0_543f6b4f91d77fa38a50d141222938f9.jpg
جاءت تصريحات الوزير الألماني في أعقاب إعلان مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، أن القادة الأوروبيين لا يخططون بعد للنظر في فك ارتباط روسيا بشبكة المدفوعات الدولية "سويفت" على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.وأضاف المصدر للصحفيين: "لا يزال قادة الاتحاد الأوروبي يدرسون بعض التدابير المالية التي سيفرضوها في الحزمة الثانية من العقوبات".وتابع: "أما بالنسبة لنظام سويفت، سيتخذ القادة أولا قرارا بشأن العقوبات المالية، ثم سيناقشون الخطوات المستقبلية التي يمكن اتباعها".وأفادت القناة بأن بعض الدول على سبيل المثال بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا يؤيدون فصل روسيا عن شبكة"SWIFT" كجزء من حزمة أوسع من العقوبات التي من المتوقع أن تعلنها الدول الأوروبية، اليوم الخميس.وأشارت إلى أن ألمانيا وإيطاليا والمجر وقبرص تعارض مثل هذا الإجراء وتدعو إلى تطوير علاقات اقتصادية أوثق مع روسيا.ونقلت القناة عن مصدر في الاتحاد الأوروبي، قوله إن المناقشات حول الموضوع "مستمرة"، لكنه في الوقت نفسه، توقع أن تسود المصالح الاقتصادية، وأن يرفض الاتحاد في النهاية فصل روسيا عن شبكة سويفت.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/الرئيس-الإيراني-روسيا-ردت-بشكل-مشروع-على-محاولات-الغرب-تقويض-أمنها-1059121007.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/1054841760_20:0:1617:1198_1920x0_80_0_0_f6ae80417739fdb846c7018025668333.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار ألمانيا
وزير المالية الألماني: فصل روسيا عن شبكة سويفت قيد النظر
تابعنا عبر
قال كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني، الخميس، إن فصل روسيا عن شبكة المدفوعات الدولية "سويفت" أحد الخيارات التي يجري النظر فيها.
جاءت تصريحات الوزير الألماني في أعقاب إعلان مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، أن القادة الأوروبيين لا يخططون بعد للنظر في فك ارتباط روسيا بشبكة المدفوعات الدولية
"سويفت" على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.
وأضاف المصدر للصحفيين: "لا يزال قادة الاتحاد الأوروبي يدرسون بعض التدابير المالية التي سيفرضوها في الحزمة الثانية من العقوبات".
وتابع: "أما بالنسبة لنظام سويفت، سيتخذ القادة أولا قرارا بشأن العقوبات المالية، ثم سيناقشون الخطوات المستقبلية التي يمكن اتباعها".
وأفادت القناة بأن بعض الدول على سبيل المثال بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا يؤيدون فصل روسيا عن شبكة"SWIFT" كجزء من حزمة أوسع من العقوبات التي من المتوقع أن تعلنها الدول الأوروبية، اليوم الخميس.
وأشارت إلى أن ألمانيا وإيطاليا والمجر وقبرص تعارض مثل هذا الإجراء وتدعو إلى تطوير علاقات اقتصادية أوثق مع روسيا.
ونقلت القناة عن مصدر في الاتحاد الأوروبي، قوله إن المناقشات حول الموضوع "مستمرة"، لكنه في الوقت نفسه، توقع أن تسود المصالح الاقتصادية، وأن يرفض الاتحاد في النهاية فصل روسيا عن شبكة سويفت.