https://arabic.sputniknews.com/20220224/وزير-النفط-العراقي-لا-نتوقع-أن-نصبح-دولة-مصدرة-للغاز-1059112376.html

وزير النفط العراقي: لا نتوقع أن نصبح دولة مصدرة للغاز

وزير النفط العراقي: لا نتوقع أن نصبح دولة مصدرة للغاز

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إنه لا يتوقع أن يصبح العراق دولة مصدرة للغاز في مرحلة ما. 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T15:59+0000

2022-02-24T15:59+0000

2022-02-24T15:59+0000

أخبار العراق اليوم

سوق النفط

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الدوحة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال مقابلة أجراها وزير النفط العراقي مع "سبوتنيك".وقال الوزير العراقي: "لدينا مشروع الحلفاية بالعمارة ومشروع جي إيه في الناصرية، ولدينا مشروعين مع توتال في الجنوب، وثلاث معامل مع بصرة غاز كوم مع شركة شل وتكتب مؤخرا إحالة حقل المنصورية لشركة سينوبك الصينية".وأضاف وزير النفط في حديثه: "نتوقع في عام 2024 زيادة 100% من الطاقة الحرارية".إلا أنه أردف بأن العراق "غير متوقع أن يكون في مرحلة من المراحل مصدر للغاز، ولكنه من الآن يصدر مادتي إل. بي. جي [غاز نفطي مسيّل] والنفتا ونتوقع في السنوات المقبلة أن يكون العراق من كبار مصدري هذه المواد".وأكدت شركة تسويق النفط العراقي "سومو" مؤخرا أن العراق يسعى بقوة لزيادة إنتاج الغاز من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في حقول الغاز ومشاريع مسك الغاز المنبعث من النفط في الحقول النفطية العراقية.ويواجه العراق ضغوطا من الولايات المتحدة لتقليص اعتماده على واردات الغاز من إيران التي تفرض عليها العقوبات، ويعتمد العراق على الغاز والكهرباء الإيرانيين، لكن وارداته غير منتظمة في الآونة الأخيرة بسبب مدفوعات عالقة.ومع عجز الحكومة العراقية عن سداد ديونها الناتجة عن استيراد الغاز من طهران، يستورد العراق حاليا ما بين 500 ميغاواط من الكهرباء من إيران في فصل الشتاء و1200 ميغاواط في فصل الصيف بتكلفة تبلغ نحو 1.2 مليار دولار في السنة، فيما تبحث وزارة النفط عن بدائل في قطر والجزائر بسبب انقطاع إمدادات الكهرباء في البلاد.

https://arabic.sputniknews.com/20220224/نائب-الرئيس-الإيراني-يدعو-إلى-تسهيل-الشؤون-المالية-بين-بلاده-والعراق-1059097266.html

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أخبار العراق اليوم, سوق النفط