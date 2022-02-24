https://arabic.sputniknews.com/20220224/وكالة-العقوبات-الأوروبية-على-روسيا-تستهدف-قطاعات-الصناعة-والمالية-والتصدير-1059114900.html

وكالة: العقوبات الأوروبية على روسيا تستهدف قطاعات الصناعة والمالية والتصدير

وكالة: العقوبات الأوروبية على روسيا تستهدف قطاعات الصناعة والمالية والتصدير

كشف دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن عزم الكتلة فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، ستشمل القطاعين الصناعي والمالي، إلى جانب قيود على التصدير بسبب العملية... 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T16:35+0000

2022-02-24T16:35+0000

2022-02-24T16:35+0000

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وأضاف الدبلوماسي في تصريحات لوكالة "رويترز": "نريد أكبر حزمة ممكنة بحيث تستهدف القطاعات الصناعية والمالية وقيودا على التصدير وربما سياسة تأشيرات الدخول."وأشار إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ستستهدف "نخبة رجال الأعمال الأثرياء، خصوصا أؤلئك المحيطين بالرئيس فلاديمير بوتين"، حسبما نقلت الوكالة.من المقرر أن يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي قمة طارئة بحلول السابعة مساء بتوقيت غرينتش لمناقشة العقوبات، بعدما بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا اليوم الخميس لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من الاعتداءات الأوكرانية، وفي أعقاب تهديد كييف بامتلاك أسلحة نووية.من جانبها، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الخميس، أن روسيا سترد على عقوبات الدول الغربية، التي وصفتها بأنها "لا يمكنها أن تفعل شيئا أكثر من التلويح بعقوبات".أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء حملة عسكرية خاصة في دونباس لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من الاعتداءات الأوكرانية، محذرا النظام الحاكم في كييف والذي وصفه بـ"النازيين الجدد" من التعرض للقوات الروسية، ومؤكدا في الوقت ذاته عدم وجود نية لدى موسكو لاحتلال أي جزء من الأراضي الأوكرانية.حتى الآن، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، نجاح الهجمات في تعطيل 74 هدفا أرضيا من البنية التحتية الأوكرانيا بما في ذلك 11 مطارا جويا وقاعدة بحرية و3 مواقع قيادة وقاعدة بحرية و18 منظومة صواريخ من طراز "إس 300" ونظام دفاع الجوي من طراز "إم 1"، إلى جانب إسقاط مروحية عسكرية أوكرانية وأربع طائرات هجومية مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي 2".هذا وأعلن الأمن الفيدرالي الروسي مغادرة قوات حرس الحدود الأوكرانية لمواقعها على الحدود مع روسيا، قائلا إن 42 من حرس الحدود الأوكراني وصلوا إلى نقاط تفتيش مختلفة رافضين مواصلة الخدمة في أوكرانيا. وقالت جمهورية لوغانسك إن جنديين اثنين من الوحدة 57 الأوكرانية سلموا أسلحتهم طواعية وانضموا إلى قوات الدفاع الشعبي.من جانبه أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الهدف من العملية العسكرية الروسية هو منع عسكرة أوكرانيا لأن هذا يشكل تهديدا للشعب الروسي. أشار الرئيس بوتين في كلمته إلى التهديد الصادر من كييف قبل أيام بالعودة لامتلاك أسلحة نووية.في سياق متصل، حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن جهاز الأمن الأوكراني يعمل على "إعداد الاستفزازات وفقا لأنماط الخوذ البيضاء (في سوريا)" من خلال مقاطع فيديو تمثيلية حول الخسائر الجماعية بين السكان المدنيين في البلاد.

https://arabic.sputniknews.com/20220224/الاتحاد-الأوروبي-ندين-الهجوم-البربري-ضد-أوكرانيا-وسنعلن-مزيدا-من-العقوبات-ضد-موسكو-1059083860.html

https://arabic.sputniknews.com/20220222/ما-الذي-دفع-روسيا-إلى-قرارها-بشأن-دونباس؟-وكيف-فشل-الغرب-في-إدارة-الأزمة؟-1059024169.html

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