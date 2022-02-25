إسرائيل تعلن البدء في تقديم مساعدات إنسانية سريعة إلى أوكرانيا
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، البدء في تقديم مساعدات إنسانية "سريعة" إلى أوكرانيا، "وفقا للمتطلبات الميدانية".
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في تغريدات في حسابه على تويتر: "بعد تقييم للوضع أجري صباح اليوم، ناقش بالتفصيل، من بين أمور أخرى، أنشطة المكتب الإسرائيلي في لفوف وبيئة العمل الأمني، قررت مواصلة أنشطة فريق العمل التابع لوزارة الخارجية في لفوف في هذه المرحلة".
وكانت إسرائيل قد أخلت، الثلاثاء الماضي، سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف، ونقلتها إلى مدينة لفوف قرب الحدود البولندية غربي البلاد.
وأضاف لابيد: "حتى الآن، غادر آلاف الإسرائيليين أوكرانيا، بعضهم في اليوم الأخير بمساعدة نشطة من ممثلينا. تستقبل غرفة العمليات العديد من الاستفسارات ويتم التعامل معها بعناية".
בתום הערכת מצב בוקר של משרד החוץ, שדנה בפרוטרוט בין היתר בפעילות המשרד הישראלי בלבוב ובסביבת העבודה הביטחונית, החלטתי להמשיך את פעילותו של כוח המשימה של משרד החוץ בלבוב בשלב זה. אנשי משרד החוץ, נתיב והסוכנות ממשיכים לפעול ברציפות לחילוץ ישראלים מאוקראינה למעברי הגבול.— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) February 25, 2022
وأكد لابيد أنه تم تسجيل صعوبات في إجلاء الإسرائيليين من أوكرانيا "بسبب التكدس الكبير على الطرق المؤدية للمعابر الحدودية"، مضيفا: "يعمل موظفونا المتمركزون في مختلف المعابر في محاولة لحل المشاكل".
وقال لابيد إن وزارة الخارجية الإسرائيلية "تعمل على تقديم مساعدات إنسانية سريعة لأوكرانيا وفقا للمتطلبات الميدانية (مولدات وبطانيات وخيام ومعدات شتوية ومعدات طبية)"، مختتما تغريداته بالقول: "تعمل وزارة الخارجية في نموذج الطوارئ الكامل وتجري عددا من تقييمات الوضع يوميا".
משרד החוץ פועל להגשת סיוע הומניטרי מהיר לאוקראינה בהתאם לדרישות בשטח (גנרטורים, שמיכות, אוהלים, ציוד חורף וציוד רפואי). משרד החוץ עובד במתכונת חירום מלאה ומקיים מספר הערכות מצב מדי יום.— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) February 25, 2022
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اتصالا هاتفيا برئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، وعرض عليه تقديم مساعدات إنسانية لبلاده، بحسب إعلام عبري.
وفي وقت سابق من صباح أمس الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.