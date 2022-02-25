في اتصال هاتفي مع زيلينسكي... نفتالي بينيت يقول إنه يقف إلى جانب الشعب الأوكراني
12:48 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 12:52 GMT 25.02.2022)
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، عن وقوف بلده إلى جانب الشعب الأوكراني.
أفادت القناة العبرية الـ13، مساء اليوم الجمعة، بأن بينيت قد اتصل هاتفيا برئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، وعرض عليه تقديم مساعدات إنسانية لبلاده.
בנט שוחח עם נשיא אוקראינה והציע את עזרתה של ישראלhttps://t.co/hBB4njMj12 pic.twitter.com/Z12YRsr7E3— MivzakLive News - חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) February 25, 2022
وأكدت أن بينيت ناقش مع زيلينسكي الوضع في أوكرانيا، خاصة التركيز على منطقة العاصمة كييف، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أطلع الرئيس الأوكراني على الخطوات التي تم اتخاذها بالفعل لمساعدة أوكرانيا.
ونقلت القناة عن لسان مكتب رئيس الوزراء، أن بينيت كرر آماله في إنهاء سريع للقتال في أوكرانيا، وأرسل تعزيزات إلى الشعب الأوكراني.
רה"מ בנט שוחח עם נשיא אוקראינה זלנסקי והציע סיוע הומניטרי: "מחזק את העם האוקראיני"@gilicohen10— כאן חדשות (@kann_news) February 25, 2022
وكانت قناة عبرية قد ذكرت، أمس الخميس، بأن إسرائيل تدرس إمكانية تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا، خاصة الطبية منها.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل تقوم بتجهيز حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا، خاصة المساعدة الطبية ونقل المعدات الطبية، وذلك في حال تقديم أوكرانيا طلبا عاجلا بهذا الشأن.
נשיא אוקראינה זלנסקי: האויב הרוסי מתקדם בצורה איטית באזור צ'רנייב שבצפון המדינה. יש אבידות והרבה מטוסים משוריינים נהרסו. אנו מאזינים לצלילו של מסך ברזל חדש@itamargalit pic.twitter.com/SHwvMRU0OE— כאן חדשות (@kann_news) February 24, 2022
وفي وقت سابق من صباح أمس الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
בנט שוחח עם זלנסקי: "מחזק את העם באוקראינה" | משדר מיוחדhttps://t.co/ouHmCSQ5UK— ynet עדכוני (@ynetalerts) February 25, 2022
وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.