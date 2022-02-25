https://arabic.sputniknews.com/20220225/في-اتصال-هاتفي-مع-زيلينسكي-نفتالي-بينيت-يقول-إنه-يقف-إلى-جانب-الشعب-الأوكراني-1059147317.html

في اتصال هاتفي مع زيلينسكي... نفتالي بينيت يقول إنه يقف إلى جانب الشعب الأوكراني

في اتصال هاتفي مع زيلينسكي... نفتالي بينيت يقول إنه يقف إلى جانب الشعب الأوكراني

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، عن وقوف بلده إلى جانب الشعب الأوكراني. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T12:48+0000

2022-02-25T12:48+0000

2022-02-25T12:52+0000

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أفادت القناة العبرية الـ13، مساء اليوم الجمعة، بأن بينيت قد اتصل هاتفيا برئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، وعرض عليه تقديم مساعدات إنسانية لبلاده.وأكدت أن بينيت ناقش مع زيلينسكي الوضع في أوكرانيا، خاصة التركيز على منطقة العاصمة كييف، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أطلع الرئيس الأوكراني على الخطوات التي تم اتخاذها بالفعل لمساعدة أوكرانيا.ونقلت القناة عن لسان مكتب رئيس الوزراء، أن بينيت كرر آماله في إنهاء سريع للقتال في أوكرانيا، وأرسل تعزيزات إلى الشعب الأوكراني.وكانت قناة عبرية قد ذكرت، أمس الخميس، بأن إسرائيل تدرس إمكانية تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا، خاصة الطبية منها.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل تقوم بتجهيز حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا، خاصة المساعدة الطبية ونقل المعدات الطبية، وذلك في حال تقديم أوكرانيا طلبا عاجلا بهذا الشأن.وفي وقت سابق من صباح أمس الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.

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